Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Годишен хороскоп за 2026 г.

Днес, 12:18
Pixabay

2026 няма да е година на случайния късмет. Това е година на обновление и преструктуриране - на отношения, приоритети, желания. Това ще открие нова страница за всеки зодиакален знак. През втората половина на февруари Сатурн за първи път от почти три десетилетия ще влезе в знака на Овен, ознаменувайки началото на нов астрологичен цикъл. 

 

ОВЕН

През 2026 г. очаквайте изненади почти всеки ден. Годината ще започне с вътрешен взрив: Марс включва на турбо режим, а вие ще почувствате, че адреналинът най-после работи във ваша полза. Всичко, което е буксувало, ще тръгне. 

През първите три месеца от годината е възможен професионален скок, внезапна смяна на курса или шанс, от който дъхът ви ще спре. Най-после ще започнете да действате. Но бъдете внимателни, защото импулсивността не винаги е най-добрият съветник. Не влизайте в спорове, особено на работното място. Във финансите ще почувствате първите резултати от вашите усилия миналата година, но парите обичат трезвия разум, не спонтанните решения. В любовта ви очаква не просто страст, а фойерверк.

От април до юни Юпитер ви отваря вратите към сериозните неща. Работа, проекти, признание - всичко вече е възможно. Влизате във фазата на ръст, където всяка инициатива може да е съдбоносна. Това е времето на големите крачки: нова посока, преместване, повишение или даже започване на бизнес. Венера през този период активизира любовта, но не забравяйте, че е изключително важно да държите вътрешния огън под контрол.

През юли-септември Сатурн ще реши да провери дали не сте се главозамаяли от успеха. Настроението ви ще е променливо, мотивацията ще буксува, ще ви се иска да зарежете всичко и да отидете накрая на света. Не бързайте с решенията - това не е период на провал, а на проверка. Поемете въздух, съберете сили, изолирайте се от излишния шум. Марс отново ще напомни, че победата не е само движение напред, а умение навреме да се спрете и да се презаредите. Следете за здравето си.

От октомври до декември ще е големият финал. Юпитер ви връща успеха, работата потръгва, а вие най-после ще почувствате удовлетворение. За някои това ще се изразява в сериозно предложение - договор, признание, шанс. В любовта настава период на стабилност след бурните месеци. Към края на годината вие не просто ще действате, а ще управлявате енергията. Ще престанете да бъдете герой без план и ще станете режисьор на собствения си живот. Гръмко, смело, без извинения.

Най-добрите месеци за вас ще са април, юни и октомври.

 

ТЕЛЕЦ

2026 г. ще бъде годината на реванш след няколко години сътресения. Сатурн сега е ваш съюзник: той ви дава структура, издържливост и контрол.

Началото на годината - януари-март, не е взрив, а тлеещ огън. Вие вече знаете какво искате и започвате да действате - без истерия, без показност, без прибързаност. Финансите се стабилизират, особено при онези, които умеят да си правят сметката, не разчитат просто на късмета. В кариерата имате шанс да усилите позициите си и да получите повишение. Марс добавя увереност. В любовта се чувства умора и дори желание за раздяла. Но не бързайте с решенията.

Юпитер открива ново поле за възможности през април-юни. Може да се появи проект, който в началото да ви се стори непосилен, но именно той ще ви изкара на ново ниво. Всичко, свързано с пари и бизнес, върви нагоре. Най-важното е да не се сковете от страх. Звездите са на ваша страна. Пролетта е период, в който ставате магнит за добри събития. Венера усилва вашата харизма. А в личните отношения се отваря нова страница - някои ще направят крачка към създаване на семейство, други ще решат, че е време да прекратят отношения, които им тежат.

От юли до септември Сатурн ще ви напомни, че подемът не е маратон. Възможно е да почуствате умора, апатия, застой. Не се поддавайте на паника - това е фаза за проверка. Трябва да изхвърлите всичко, което ви пречи да се движите напред. Ако чувствате, че отношенията ви дърпат назад - време е да ги прекратите. Ако работата ви изстисква докрай, дали не е време да потърсите нещо ново?! Освобождаването ще ви отвори нови врати. През този период обърнете внимание на здравето си - особено на храненето и всекидневния си режим.

Финалът на годината - октомври-декември, ще е без фанфари, но с увереност във всяка крачка. Финансите ви са стабилни, появяват се първите резултати от всичко, което сте градили през пролетта. Юпитер подкрепя онези, които са рискували - с инвестиции, проекти, преместване... Венера добавя топлина - към края на годината отношенията стават по-дълбоки и спокойни.

Най-добрите месеци са март, юни и ноември.

 

БЛИЗНАЦИ

За вас 2026 г. идва, за да почувствате отново хазарта в живота. Юпитер ви вдъхновява и разширява хоризонтите - всичко, свързано с идеи, хора, обучение, преместване, ще спори. А Сатурн напомня - гениално не означава безотговорно.

Годината започва /януари-март/ със скоростта на светлината. В главата ви бушуват милион мисли и идеи, като поне половината от тях  могат да станат реални проекти. Канят ви на срещи, на обучения, на празненства. Важното е да изберете правилно къде да отидете, а не да се опитате да сте навсякъде. Меркурий ви подтиква към преговори, договори, презентации - използвайте максимално силата на словото. Финансово сте нестабилни, но има перспектива. В отношенията сте в период на леки флиртове, нови запознанства, малко хаос, който вие обожавате.

През април-юни Юпитер е на ход - появяват се предложения, които не можете да игнорирате. Това е време за старт на големи идеи, преместване, започване на собствен бизнес или на работа-мечта. Възможен е възход в кариерата, особено при онези, които се занимават с информация, комуникации и творчество. През пролетта може да се появи човек, който да ви покаже посоката. Венера добавя романтика, пътувания, вдъхновение. Вие сте на пика на своето обаяние - използвайте го умно.

През юли-септември Сатурн ще натисне спирачката. След еуфорията идва период на "честна проверка" - кой сте вие без външно одобрение? Възможни са трудности в работата, разногласия в екипа, неразбиране в любовта. Не се пренапрягайте - това е фаза на израстване, а не провал. Погрижете се за нервната си система - повече активен отдих. Спортът само ще ви помогне да преодолеете този труден период.

Защото през октомври-декември сте отново в играта, но вече с ясен план. Към края на годината вие няма "да търсите себе си", вие вече знаете къде е вашият потенциал и можете да го реализирате. За мнозина това означава повишение, колаборация, ръст на аудиторията или клиентите. В любовта това е осъзнаване - връзката ви или е това, което жадувате, или е време за раздяла. Юпитер ще ви даде шанса, за който сте мечтали в началото на годината. И най-важното - вие вече сте готови да се възползвате от него.

Най-добрите ви месеци са февруари, май и октомври.

 

РАК

За вас 2026 г. ще започне тихо - без гръмки стартове, без фойерверки, но с усещането, че всичко вътре във вас се пренастройва. Ще почувствате, че е време да затворите едни врати, да престанете да се вкопчвате в нещо, което вече не е ваше. Марс през първата третина на годината ще ви придаде решителност и най-накрая ще се разделите с нещо, което дълго време ви е тормозило.

Януари-март е период на вътрешно презареждане. Искате уединение, спокойствие, преосмисляне. Не се съпротивлявайте - звездите специално забавят темпото. Възможна е смяна на работата или голям завой в кариерата - отначало ще е страшно, но именно това ще постави началото на верига от щастливи случайности. В отношенията ще преобладава честността - или се отдайте изцяло, или си тръгнете. 

През април-юни Юпитер се включва на пълна мощност. Откриват се нови перспективи, особено във финансите, кариерата и личностното развитие. Възможно е да получите предложение, което да откажете "по навик", като твърде добро, за да е истина. Но това е вашият шанс. Пролетта е идеалното време за големи решения - за преместване, старт на бизнес или смяна на кръга на общуване. Венера запалва романтиката - възможна е среща, която ще постави край на вашата самота.

През юли-септември Сатурн ще провери доколко сте се научили да не бягате от реалността. Възможни са недоразумение в семейните въпроси, задълженията, битовизми. Ще ви дърпат в миналото и ще трябва да избирате дали да останете в познатия кръг или да се придвижите напред. Здравето трябва да е под особено внимание - по-малко нерви, повече сън, повече вода и въздух. Не се опитвайте да се справите с всичко сами. Вие не сте сами, просто не сте свикнали да молите за помощ.

Финалът на годината - октомври-декември, ще ви донесе резултатите, за които сте работили, отношенията ви ще станат стабилни, вътрешният хаос ще отстъпи. Юпитер ще ви подари приятни съвпадения - може да е пътуване, среща, чувство. Краят на годината е изпълнен с топлина и увереност, че всичко, през което сте преминали, не е било напразно.

Най-добрите месеци за вас са април, юни и ноември.

 

ЛЪВ

2026 г. ще сложи край в периода на застой за Лъв. Юпитер отново ще ви подкрепя, Марс ще добавя желание и сили, Венера обещава емоции. Но Сатурн ще поставя ограничения. Затова ще се наложи да действате не гръмко, а точно.

Началото на годината - януари-март, ще започне бавно. Ще имате чувството, че сте зад кулисите, чувате аплодисменти и очаквате вдигане на завесата. Но точно в този момент ще се появи шанс - работа, където ще покажете лидерство, проект, при който ще имате решаващата дума. Важното е да не преиграете: сега е нужна увереност без патос. Във финансите е възможен ръст, но внимавайте с рисковете. В отношенията е горещо: искате големи чувства, ефектни жестове, но точно сега не е време за това.

През април-юни Юпитер ви извежда в нова орбита. Всичко, свързано с кариера, влияние, публичност, върви нагоре. Може да дойде предложение, от което да ви спре сърцето. Но Сатурн напомня: трябва да има основа. Не се хващайте за всеки лъч, а избирайте най-подходящия, дори той да изглежда не толкова бляскаво. Венера усилва вашата харизма - любовта, вдъхновението, признанието - всичко е на една ръка разстояние. Важното е да не прибързвате.

През юли-септември ще получите възможност за поемане на въздух. Възможно е да сте надценили силите си или просто да сте се уморили да сте "вечно силният". Починете си. Престанете да влачите всичко сами - нека и другите да опитат. Сатурн ви затормозява във всяка област. Дори личните отношения може да са поставени на изпитание. Ако до вас е човек, който не се страхува от вашата сила, това е за дълго. Ако не е такъв, скъсайте с него, без драми.

Финалът на годината - октомври-декември, е "златен". Всичко, което сте строили през последните години, ще започне да се отплаща. Пари, признание, статус - те не се появяват изневиделица, а са напълно заслужени. Венера добавя романтика и самотните Лъвове получават шанс да срещнат човек, когото са чакали цял живот. 

Най-добрите месеци са април, август и декември.

 

ДЕВА

Ако 2026 г. бе книга, за вас тя би започвала така: Уморих се да бъда идеален, искам да бъда щастлив. Сатурн ви взима под крилото си и ви кара да преструктурирате всичко: време, емоции, цели. Това е година на качеството, а не на количеството. 

Стартът на годината - януари-март, ще е без сътресения. Умът ви ще работи безотказно, сърцето ви  ще е предпазливо отворено за нови емоции. Възможно е повишение, предложение, което сте заслужили, или нова роля, при която всичко да зависи само от вас. Главното е да не съмнявате в своите сили и възможности. Меркурий ви дава отлично време за планиране и обучение. Във финансите се наблюдава бавен, уверен ръст. В любовта ви очаква честен разговор. Може да не е приятен, но ще ви даде яснота за отношенията.

През април-юни Юпитер ще ви отвори много врати: идва вдъхновението, вие започвате да виждате перспектива. Това е идеалният период за проекти, които изискват системност и стил - дизайн, обучение, организация. Вас ви забелязват, слушат, уважават. Венера ви прави по-меки: появява се желание да правите нещо не по задължение, а по порива на сърцето. Възможно е начало на нови отношения.

През юли-септември Сатурн забавя темпото. Някои неща ще се случват по-бавно, отколкото ви се иска, но това е защита, не препятствие. Време е да се заемете със здравето си - хранене, сън, спорт. Преумората може да ви събори, ако започнете отново да поемате твърде много ангажименти. Отпуснете се. Понякога това е най-добрата тактика.

Краят на годината - октомври-декември- е награда за вашите усилия. Всичко, което сте правили с усърдие, най-накрая ще донесе резултат. Юпитер и Венера се обединяват във ваша полза - успехи, стабилност, емоционално спокойствие. Това е време за укрепване на позициите и получаване на заслуженото уважение. В личния живот ще цари спокойствие и доверие. Вие ще престанете да доказвате на околните какво можете, защото всички вече ще го знаят.

Най-добрите месеци за вас са април, юни, декември.

 

ВЕЗНИ

2026 г. няма да ви даде да стоите на едно място. Сатурн ще ви накара да изберете - или ще балансирате заради чужд комфорт, или най-накрая ще поемете по собствен път. Юпитер ще ви подхвърля приятни бонуси - нови съюзи, вдъхновение, признание. Венера обещава любовта да не е просто чувство, а изкуство. Главното е да не бъркате хармонията с навика.

Началото на годината - януари-март, ще е като пробуждане от дълъг сън. Светът отново е ярък, идеите идват една след друга, а вие се обхванати от желание да промените всичко: стила си, работата си, отношенията си. Не се ограничавайте, но и не се разпилявайте. Марс ви дава енергия, но и импулсивност. Отлично време за креативни проекти, преместване, нови запознанства. Във финансите ще има лек ръст, ако престанете да се страхувате от поемане на инициативата. В любовта ще има нова искра. 

През април-юни Юпитер ще ви "покаже" на света - възможни са нови предложения за сътрудничество и договори, особено в областта на изкуството, медиите, преподаването. Това е време, когато трябва да кажете "да", дори да ви е страх. Венера усилва вашия магнетизъм. В отношенията бушуват страсти - ако връзката ви не е стабилна, може да се пропука. Всичко, което е истинско, укрепва. Пролетта е тест за искреност във всяко едно отношение.

През юли-септември Сатурн ви връща в реалността - работата изисква повече усилия, балансът между душата и тялото е отново "на кантар". Уморени сте и е възможна смяна на приоритетите: по-малко показност, повече смисъл. В този период е важно да не губите темпото. Организирайте личното си пространство, възстановете здравето си, престанете да се нагърбвате с чужди задачи. Лятото е време за самооценка.

Краят на годината - октомври-декември, ще върне чувството за стабилност, но на друго ниво. Юпитер и Венера ще ви донесат заслужените плодове - спокойствие, признание, комфорт. В кариерата ще имате успех, без напрежение. В отношенията - топлина, без драма. Възможно е връщане към приятел или стара любов, която не е изживяла докрай своя момент. Важното е, че всичко това ще се случва без хаос.

Най-добрите месеци са април, юли и октомври.

 

СКОРПИОН

За вас 2026 г. ще започне като сцена от филм, в който вие ще вървите по горящ мост, без да се оглеждате. Всичко, което е изживяло своето време, само ще се отдели - връзки, съмнения, ангажименти. Сатурн ще ви помага да израстнете, а Юпитер - да се изправите след всяко падане. Това е годината на трасформациите, когато болката е само сигнал за възход.

Началото на годината - януари-март, ще е като буря след затишие. Възможна е криза, край на отношения или проект. Но това е за добро. Марс ще ви добави дързост: вие не чакате съдбата да реши вместо вас, а действате. Това е време за финансови маневри: инвестиции, смяна на стратегията, нова работа. Най-важното е да действате трезво. Любовта е като буря - превзема ви, но изисква издържливост.

През април-юни Юпитер разгръща различен сценарий: вижда се светлина в тунела - нови хора, предложения, сътрудничество. Всичко, свързано с обучението, психологията, стратегията, изследванията, ще върви нагоре. Пролетта е време за прераждане, вие отново ставате авантюристи. Венера ви дава шанс за дълбоки отношения - не афера за три дни, емоционална обвързаност, при която всяка дума и жест са важни. Вашата сила е в честността - не се страхувайте да сте откровени, дори това да звучи остро.

През юли-септември Сатурн решава да провери вашата устойчивост. Възможни са съмнения, колебания, отчаяние. Но вие просто се пренастройвате. Не се пречупвайте от трудностите. Това е време за презареждане на целите, преразглеждане на приоритетите и отхвърляне на излишния товар. Финансово сте стабилни, така че не се поддавайте на паника. В личните отношения ще разберете на кого можете да разчитате в трудни моменти.

Финалът на годината - октомври-декември, ще е триумф. Вие излизате на ново ниво - кариерно, емоционално, духовно. Юпитер и Марс се обединяват, създавайки мощна комбинация: всичко, с което се захванете, ще даде резултат. Парите ще потекат, връзките - ще се укрепят, увереността ви ще расте. Венера ще заглади ъглите: ще се научите не само да побеждавате, но и да живеете в мир без война. Това е чувството за контрол без напрежение - рядкост за Скорпиона.

Най-добрите месеци са май, август и ноември.

 

СТРЕЛЕЦ

За вас 2026 г. ще започне мащабно, с огън и ирония. Всичко, което сте отлагали, най-после ще стане възможно, макар и не без усилия. Сатурн ще е вашият вътрешен редактор - ще ви накара да минете от обещания към действия. Това е годината, когато мечтите ви ще минат тест за практичност.

Началото на годината - януари-март, е период "планираме като възрастни, действаме като гении". В главата си имате 1000 идеи, но ще проработи само една - която наистина е ваша. Възможна е смяна на направленията, нова работа, проект, преместване. Юпитер ви дава шанс да разширите хоризонта: обучение, международни връзки, развитие на бизнеса. В отношенията ще имате яснота - дали ще продължите заедно или ще се разделите. Любовта е с елементи на философия - не става въпрос за страст, а за смисъл.

През април-юни Юпитер усилва ефекта: успех в начинанията, при намирането на нужните хора. Това са три месеца на активен ръст. Възможен е финансов пробив, нов партньор, колаборация, която ще ви изведе на ново ниво. Главното е да не се разпилявате. Венера добавя романтика, вдъхновение и желание отново да повярвате в най-доброто. 

През юли-септември Сатурн ще забави темпото и вие за първи път за дълго време ще останете сами със себе си. Може да ви се стори, че всичко се е забатачило, но всъщност е период за изкристализиране на целите. Преразгледайте своя кръг на общуване: не всеки, който ви аплодира, желае вашия успех. Заемете се със здравето си, особено с физическата си форма - тялото ви трябва да е готово да издържи онова, което Юпитер ви готви. В любовта е възможен период на дистанциране, но той ще помогне да разберете какво наистина искате.

В краят на годината - октомври-декември, вие отново сте във вихъра си. Юпитер ви поднася изненади: покана, нова длъжност, интересно пътуване или възможност, която даже не сте мечтали. Всичко, което сте правили в началото на годината, ще даде своите плодове. Венера ще добави топлина - това е идеално време за помирение и сближаване. Краят на годината ще донесе чувство за благодарност и увереност, че всичко си е заслужавало.

Най-добрите месеци са май, август и декември.

 

КОЗИРОГ

2026 г. ще е година на зрелостта, увереността и стратегическия успех. Всичко, което ще правите, ще ви носи дивиденти. Понякога ще се уморявате от поемането на множество ангажименти, но дълбоко в себе си ще се гордеете, че сте издържали на напрежението.

Началото на година - януари-март, ще е мощно. Сатурн държи на фокус дисциплината и всичко върво по план. Възможен е кариерен ръст, придвижване на проекти, повишение на статуса. Вашият професионализъм ще бъде забелязан, даже когато не преследвате похвали. Финансите ви ще са стабилни, но бъдете разумни и отложете крупните покупки поне до пролетта. В личния живот цари спокойствие и даже няма да се налага да взимате трудни решения.

През април-юни Юпитер ще ускори процесите. Всичко, за което сте работили през последните години, ще започне да носи резултати. Това е идеално време за инвестиции, делови стъпки, разширяване или смяна на формата на работа. Ако искате да смените професионалната си сфера, сега е моментът да приемете това предизвикателство. Венера ще добави лекота - появява се вдъхновение, желание за красота и емоции. В любовта всичко е стабилно, без скука.

През юли-септември Марс ще ви даде енергия, но ще провокира и конфликти. Възможни са търкания с колегите или умора от рутината. Не спорете, а се докажете с дела. Сатурн напомня, че не можете всичко да контролирате. Понякога най-добрият контрол е доверието. Следете за здравето си - особено внимание обърнете на гърба, кръвното налягане, съня. Не игнорирайте нито един притеснителен сигнал. 

Финалът на годината - октомври-декември, е кулминацията на вашите усилия. Юпитер ви дава успех на всички фронтове - признание, ръст на доходите, разширяване на възможностите. Краят на есента е времето, когато може да се отпуснете и да се наслаждавате на това, което сте постигнали. Възможно е сдобряване или среща, която да сгрее вашето сърце.

Най-добрите месеци ще са март, юни и ноември.

 

ВОДОЛЕЙ

За вас 2026 г. е като буря, но не разрушителна, а вдъхновяваща. Юпитер ще ви открие простор за възможностите. Марс ще влее енергия в кръвта, а Сатурн ще провери доколко сте готови не просто да мечтаете, а да сбъдвате мечтите си. Вашите нестандартни решения са вашата суперсила.

Началото на годината - януари-март, ще е като електрически заряд. Всичко наоколо ще се движи по-бързо от обичайното и това ще ви харесва. Нови проекти, запознанства, идеи... Възможно е неустоимо предложение, свързано с технологии, медии, креативност. Не се страхувайте да действате нестандартно - в това е вашата сила. Във финансите са възможни колебания, но през март всичко ще се стабилизира. В отношенията Венера ви дава емоционално възраждане - някой ще се влюби, друг ще разбере, че любовта не е клетка.

През април-юни Юпитер ще усили вашия импулс. Това е пикът на вашата креативна и професионална активност. Възможен е успех в делата, свъразни с комуникации, иновации, преподаване. Всичко, което някога ви се е струвало рисковано, сега е вашият шанс. Пролетта ще ви донесе ключови познанства, а за някои - нова длъжност, преместване, смяна на кръга на общуване. Венера ще добави вдъхновение и лека драма: чувствата ту ще избухват, ту ще утихват. 

През юли-септември Сатурн ще забави темпото. Възможна е криза на мотивацията, особено за онези, които отдавна работят без почивка. В този период е важно да систематизирате приоритетите си във финансите и здравето. Средата на годината не е период на спад, а пауза за пренастройване. Отделете време за близките си.

Краят на годината - октомври-декември, е като финал на концерт: аплодисменти, признание, нова роля, удовлетворение. В любовта всичко е стабилно, макар че не са изключени изненади. Очаквайте ръст във финансите. Ще имате усещане за начало на нова ера във вашия живот.

Най-добрите месеци са февруари, май и октомври.

 

Риби

За вас 2026 г. ще е като глътка свеж въздух. Сатурн, който дълго време подлагаше на изпитание вашата издръжливост, сега се превръща в мъдър съветник. Юпитер ви дава вдъхновение, нови възможности и запознанства с хора, които ще помогнат за разкриване на вашия потенциал.

Началото на годината - януари-март, ще е спокойно.  Вие изведнъж ще започнете да разбирате, че миналите грешки са били просто тренировка. Възможен е обрат в кариерата - или да смените направлението, или да получите нова роля в старата месторабота. Парите ще дойдат, но не веднага. Венера ви дава шанс за среща, която ще преобърне вашия личен живот.

През април-юни Юпитер навлиза във фаза на подем. Всичко, свързано с творчеството, общуването, образованието, ще процъфтява. Пролетта ви дава шанс да проявите себе си: изяви, нови клиенти, договори, признание. Финансово сте в подем. В любовта чувствата стават по-дълбоки.

През юли-септември Сатурн ще внесе реализъм във вашия живот. Възможна е умора, съмнения, желание да зарежете всичко. Не правете това. Това не е край, а период на намиране на баланс. Съсредоточете се върху себе си - повече сън, почивка и движение. Не се натоварвайте с чужди емоции. Освободете простраство за вдъхновение.

В края на годината - октомври-декември, Юпитер и Венера се обединяват и вие започвате да сияете. Вас ви забелязват, канят, обичат. В кариерата ви чака успех, в творчеството - признание, в душата - спокойствие. Есента ще ви донесе среща, събитие или предложение, което ще промени вашата съдба.

Най-добрите месеци са март, юни и ноември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

годишен хороскоп

Още новини по темата

Годишен хороскоп за 2025 г.
30 Дек. 2024

Годишен хороскоп за 2025 г.
30 Дек. 2024

Годишен хороскоп

01 Яну. 2024

Годишен хороскоп
31 Дек. 2022

Годишен хороскоп
01 Яну. 2022

Кой какъв е. Хороскоп 2019 - Втора част
04 Февр. 2019

Кой какъв е
28 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПРАВОЧНИК

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?