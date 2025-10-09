Хороскоп за четвъртък

Овен

Не отлагайте нищо. Всичко, което трябва да се случи днес, ще стане. Денят ви е успешен, силен и с лекота ще постигате това, което сте опитвали много пъти да направите. Много от вас ще излязат от някаква криза - възможно е да е била здравословна. Тези от вас, които имат спортни наклонности, днес ще могат с успех да се явят на състезание. Ако днес тръгвате на път, ще постигнете много над това, което искате. Ще оправите отношенията в тесния си интимен кръг.

Телец

На родените през април ще се наложи по някаква причина да помислят за промяна на работното място. Не бива да бързате и да вземате решения под напора на гняв или емоции. В момента някои от априлските Телци се чувстват несигурни, но това е временно. Още до края на деня ще научите нещо или за задгранично пътуване, или разговор с чужбина. Има човек в офиса, който ви дразни с усилията си да се представи за многознайко.

Близнаци

Предстои ви голям удар. Доверявате се на усета си за пари и сделки и точно това може би ще ви помогне да надскочите много от очакванията си. Много от вас в битката си ще бъдат подкрепени от стари приятели. Важно е да намерите съмишленици. Ако ще пътувате, то ще е свързано с намеренията ви да започнете новото, което сте замислили. Пътят ще ви срещне с хора, които ще са ви много полезни в близките седмици. Те ще подпомогнат амбициите ви.

Рак

Каквото поискате да уредите днес с административни държавни учреждения, ще става лесно. Като че ли някой ще върви пред вас и ще ви разчиства пътя. Работата с фирми няма да е толкова безпроблемна, но ако не върви добре, поне ще е както ви се иска. Това, че нещо ще се забави като решение, не бива да ви плаши. Нещата се подреждат, просто напрежението вече не е толкова силно. Издържате напора на конкуренцията и ще има с какво да се похвалите.

Лъв

Непрекъснато ще ви търсят хора, от които ви се е искало да се отървете. Личност на високо ниво ще се срещне с вас и притеснението ви е основателно. Ако си държите езика зад зъбите, няма да си навлечете нови бели. Срещата ще бъде по тема, която ви интересува, но всичко ще зависи от поведението ви. Дамите да са особено внимателни. Ако се въоръжат с търпение и разумът им заработи на пълните си обороти, и чарът може да им помогне.

Дева

Налага се да търсите или да давате пари. Ще се наложи да търсите специалисти и за деловата си дейност. Срещате по-силни и по-неотстъпчиви хора от вас и нещата не помръдват. Не водете дела, днес не там е силата ви. Мерете си приказките, защото езикът ви не ви помага. Не ви се работи особено и търсите на кого да прехвърлите задачите си. Позициите ви са застрашени. Колкото и да сте ловки, няма да намерите хора, на които да прехвърлите цялата тежест.

Везни

Трябва да сте внимателни с хората около вас. С Близнак може да възникне някакво противоречие на служебна основа, което да усложни живота ви в офиса. Не ви съветвам да го правите, защото Близнак, особено жена, не е лесен противник за вас и няма да бъде добре за работата ви. Не бъдете разточителни. Каквото днес спестите, ще ви е от полза. Вечерта се пазете от спор със Стрелец. Той може да направи живота ви непредсказуем.

Скорпион

Напрежение в работата няма да ви липсва. Работите с голямо натоварване и изпреварвате конкурент. Добирате се до важна информация и правите всичко възможно да задържите симпатиите на информатора си. Ще бъде добре, ако се получи. До края на деня ще имате важна придобивка за деловата си дейност. Дамите да са много внимателни. Не е достатъчно да владеят занаята си, важно е да сдържат острия си език и демонстрацията на свободомислие.

Стрелец

Важно делово решение не може повече да се отлага. Ако нямате достатъчно сигурност за правилността му, направете консултации или се запознайте подробно с това, което ви притеснява. Ако работите за друг, запознайте шефовете си със съмненията си и предизвикайте разговор на по-широк фронт. Така ще се роди правилното решение. Дамите ще имат приятен край на продължителни сърдечни терзания и това ще ги направи щастливи.

Козирог

Много нови и непознати, но интересни за вас теми изведнъж изскачат от професионалното ви обкръжение. Ще ви предлагат да се заемете с реализацията на проект, но ще се чувствате несигурни и ще бавите нещата. Прави сте, няма закъде да бързате. Включете това, което ви се предлага в договор, защото точно то не бива да се изпуска. Имате страхове за имот или наследство. Напразно, проблемът ще се разреши във ваша полза.

Водолей

Пазете мълчание по неща, които са станали, както и за тези, които смятате да правите. Обичате да споделяте, но днес няма да попаднете на подходящите хора. Много от вас ще имат неприятен сблъсък с жена. Възможно е да не приключи днес, но направете каквото можете вие да не го раздухвате. Плановете ви за почивните дни трябва да се променят. Бъдете прецизни в това, което вършите, и ще си спестите неприятности от дребни и глупави грешки.

Риби

Това, което планирате да направите, ще има успех само ако обръщате внимание на детайлите. Днес вероятно много от вас ще хвърлят семе на благоприятна почва. Някой е подготвил нещата и вашето идване ще е триумфално. В новата обстановка ще се ориентирате бързо. Предстои ви успех. Не бива да се притеснявате за пари, днес ще ви изплатят стар дълг. Не вземайте, но и не давайте назаем - и в двата случая се справяте трудно с последствията.