Хороскоп за понеделник

Овен

Още с първия ден на седмицата поставете ударението върху тези сфери от живота си, където смятате, че затрудненията спъват развитието ви в желаната от вас посока. Парите при вас ще идват преди всичко от положени усилия. Ще имате шанса да си осигурите и развитие, което в перспектива ще ви носи отлични материални постъпления. Тактичността и правилното разчитане на ситуации ще ви предпазват от конфликти на работното място и в личния живот.

Телец

Днес обмислете внимателно възможностите си за печалби, за да се чувствате материално обезпечени не само през деня, но и до края на седмицата. Чувството ви за справедливост ще ви е от помощ в отношенията с представителите на вашето семейство. Не се колебайте да направите необходимите разходи, особено ако те са в интерес на работата. Търсете подкрепа в инициативите си, но се опитвайте да не смесвате работата с личния живот.

Близнаци

Не прекрачвайте някои граници в общуването с началници или клиенти. На мнозина следобед ще им се наложи да уредят някои въпроси от личен характер. При други са възможни операции с недвижими имоти, както и осъществяването на покупки за дома или членовете от семейството им. Избягвайте напрежението, тъй като то ще повлияе на нервите ви. Обръщайте внимание на малките жестове, с които ви дарява интимната половинка.

Рак

В началото на седмицата мнозина от вас ще страдат от липсата на стабилност в материалната сфера, което може да им създаде сериозни затруднения при посрещането на текущи разходи, които вероятно ще са свързани както с личните ви нужди, така и с дома или членовете от вашето семейство. Освободете се от зависимостите, независимо за коя житейска сфера става въпрос. Конкретизирайте професионалните си стремежи.

Лъв

Заобикаляйте се с верни поддръжници както сред колегите, така и сред приятелите си. Ще се нуждаете от добра стратегия в професионалната сфера и по отношение на финансовите си интереси. Не се колебайте да установите по-близък контакт с тези, с които работите в тясно сътрудничество, но това не означава да премахвате изцяло бариерите. Мнозина от вас ще постигат реализация благодарение на творческите си заложби.

Дева

Днес ще спечелите, ако се освобождавате от възникващите административни или юридически притеснения. Ще имате възможност да поставите нови правила при изпълнението на рутинните си ангажименти. Не закъснявайте с изплащането на някои свои стари задължения. Създадените от вас днес приятелства или колегиални връзки ще играят важна роля в живота ви. Приемете със спокойствие предизвикателствата в личен план.

Везни

Въображението и добрият ви вкус ще са отличният за вас работен капитал, особено ако ви се наложи да доказвате професионалните си умения пред началници и високопоставени особи. Възможно е вследствие на показаното от вас да ви бъдат отправени и нови предложения. Не се колебайте да ги приемете, ако са финансово добре подплатени. Последователността и ясно изказаните от вас желания ще дадат очаквания ефект.

Скорпион

Колкото по-реална е представата ви за вас самите, толкова по-далеч можете да стигнете като реализация в делови и материален план. В този случай невъзможното ще се превърне в реалност. Понеделникът е подходящ за спестяване и разумно инвестиране на средства за постигането на развитие в нови професионални посоки. Правилата и уговорките, направени сега, ще ви осигурят очакваните от вас финансови постъпления с далечна перспектива.

Стрелец

За всички е по-добре в днешния понеделник да не форсират събитията, понеже звездната обстановка ще бъде прекалено неблагоприятна. През деня ще бъде добре Стрелците да проявят повече търпение и да изчакат. Родените в края на знака ще изпитват трудности със здравето, а при останалите е възможно неочаквано да се усложнят отношенията им с приятели, дете или любим човек. Колективните проекти ще изискват големи усилия.

Козирог

На някои днес ще се наложи да правят компромиси в работата, които не са им особено много по вкуса. За родените в началото на знака е възможен внезапен спад на самочувствието, който ще се отрази на работата им. При мнозина Козирози ще се активизира личният живот, ще се появят повече приятели и възможности за покупки. За да запазите душевното си равновесие, е важно да не излизате извън пределите на бюджета си.

Водолей

Като цяло можете да съберете много полезна информация, която ще ви позволи да решите онези въпроси, които висят от края на миналата седмица, ще се справяте добре с документи и важни договори. Наложително е да положите усилия с цел постигането на по-добри и балансирани връзки и отношения с представителите на властта, както и в колектива, в който работите. Ще ви се наложи да се справите с пречки от организационен характер.

Риби

Наложително е да се реализирате с усилие и постоянство, без да губите чувството си за баланс и справедливост. В личните отношения и деловото партньорство ще ви бъде трудно да контролирате обстоятелствата. Ще ви се налага все по-често да отстъпвате, да приемате чуждите правила на играта, да свиквате с нови и непривични за вас условия в работата. Само краят на деня обещава да ви донесе обновление, интересни срещи, нови идеи и предложения.