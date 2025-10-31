Хороскоп за петък

Овен

Има хора, които ще ви потърсят точно днес, ще отправят молба за нещо специално, за помощ, която се нуждае от дискретност, и се обръщат към вас, защото разчитат на вашата почтеност и честност. Не се поддавайте на провокации, не развързвайте езика си от гняв или от прекалено доверие към приятел. Днес ще получите и отдавна изработени пари, няма да са малко, но не разгласявайте това. Премислете, преди да ги влагате в каквото и да е.

Телец

Не се намесвайте в чужди работи, но и не позволявайте днес да се намесват и във вашите дела. Постарайте се да работите, като избягвате излишно напрежение, защото ще ви се наложи да положите и допълнителни усилия вечерта, а дори и утре. Направете го, за да привършите важните задачи и те да не ви тежат през следващата седмица. Чувствате се стабилни, но не всичко ви е "вързано в кърпа". Има опасност от загуба на документи или кражба.

Близнаци

Ако не си затваряте устата и не говорите наляво и надясно за намеренията си и за работата в офиса, ще се наложи за дълго да се откажете от това, което сте замислили. Не уреждайте важни срещи, няма да родят нищо полезно. Каквото не сте довършили, не бързайте да натискате прекалено педалите. В интимния ви живот нещата са объркани, прекалено заети сте и не бяхте, където трябва. По-добре от сутринта изяснете маршрута си, за да няма неприятни изненади.

Рак

Днес до обед съдбата ви помага на всяка крачка. Вършете каквото сте си набелязали, удвоете инициативите си, контактите си, стремежа към информация. Ще се чувствате доволни и щастливи. Ще получавате интересни предложения за смяна на работа, за допълнителна заетост и пари. Часовете до ранния следобед са такива, че не бива да се изпускат - каквото ви се предложи, приемете го. Уредете си срещите за следваща седмица.

Лъв

Нещо се обръща и започвате да действате много по-разумно. Ако днес потърсите сериозно работа, ще намерите. Уредете си срещите, които ще могат да ви помогнат в деловата ви сфера. Срещнете се или си уговорете за най-близко време среща с приятели. Създайте днес контакт с бъдещи работодатели, с бъдещи партньори или с хора, към които се стремите. Ако днес потърсите спонсори, много е възможно да ги намерите до края на деня.

Дева

При някои от вас ще се прояви изцяло характеристиката им на умни, но и изплъзващи се от отговорност и неверни. Звездите подпомагат действия зад кадър. Мнозина ще използват подставени лица, леко преработени документи, интриги; ще се вслушат в клюки, ще използват недомлъвки. Непрекъснато ще се оплаквате от всички около вас. Пазете добре документи и ценности, каквото днес загубите, няма да го намерите. Губите доверие и съмишленици.

Везни

Не отлагайте нищо от задачите, които сте запланували за днес. В понеделник или още утре, независимо че е събота, ще се наложи да се заемете с делова задача, която ще "изскочи" неочаквано. Днес е най-добре да приключите работната седмица без нещо, което ще остане отложено за понеделник. Вероятно е да ви направят отстъпки или услуги, които са важни за вас. Ще прикриете успешно нещо, от което чувствате неудобство, и така ще изпреварите събития.

Скорпион

Бъдете настойчиви и борбени в работата и не позволявайте на никого да ви изтласка от мястото, на което сте, защото то ви е точно по вашата мярка. На него се чувствате сигурни и силни, пазете го. Денят е за голяма ваша битка и победата ви може да дойде по-бързо от очакваното. Получавате интересна информация отдалеч, но тя не занимава в момента ума ви. За всеки случай не казвайте нито "да", нито "не", ако някой ви предложи допълнителна работа.

Стрелец

Ще се наложи да вземете бързо решение във връзка с информация от чужбина. Тя е насочена към бъдещето ви или към бъдещето на млад човек или дете около вас. По всяка вероятност става дума за образование или за перспективна работа. Направете всичко възможно това, което научите, да се осъществи. Усилията ви ще се възнаградят. Следобед нещата около вас ще се "закучат". Отношенията ви ще се усложнят и на работното място, и с близките ви.

Козирог

Позициите ви сега са чудесни и не бива да ги изпускате. Мнозина от вас днес ще спечелят пари, позиции, имот или дело. И всяко от тези неща ще бъде важно за бъдещето им. Не бива да отлагате за следващите дни нищо, което сте решили. Бъдете внимателни с хората около вас и с близките си. Възможен е конфликт с половинката ви, но ще бъде разрешен без последствия в рамките на деня. Няма да сбъркате, ако организирате излизане сред природата за почивните дни.

Водолей

Пазете неутралитет в спорове и разправии. Не се хвалете с намеренията си, нито с това, което току-що сте започнали. Днес може някой да ви иска пари или помощ. Не давайте заем, по-добре се ограничете с мъдър съвет, който ще му помогне да излезе от кризата. Ако сте убедителни и ви послушат, ще го изведете от опасно състояние и в негово лице ще спечелите приятел и съмишленик за бъдещето. Много е възможно вашата връзка да се задълбочи в делови план.

Риби

Днес е добре да бъдете в колектив, да работите с други хора, да имате обществени изяви и по някакъв начин да се опитате да се покажете от най-добрата си страна. Около вас има спонсор, който от дълго ви наблюдава, вероятно е да ви предложи помощта си. Разберете срещу нея какво се очаква от вас и ако изискванията не ви притесняват, приемете спонсорството. Намерете си човек, който ще пази гърба ви. В личния ви живот настъпва успокоение.