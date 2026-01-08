Хороскоп за четвъртък

Овен

Много ви се иска днес да ви върви. Подхранете самочувствието и късмета си. На работното ви място ще ви посрещнат с мърморене заради грешки на колегите ви, но не бързайте да ги осъждате. Срещите ви протичат без напрежение. Около вас кръжат сигурност и спокойствие и никой няма да успее да ви командва. Нещо повече, като че ли в дома ви очакват вашата дума да е последната. В приятелския ви кръг ще обсъждате планове за почивните дни.

Телец

Денят е от добрите в седмицата. Телците, които се занимават с търговия и посредническа дейност, с предприемачество и недвижими имоти, ще имат успех и ще получат пари. До обед денят ви ще е натоварен. Следобедните часове ще са по-спокойни. Много от вас ще си насрочат приятелски срещи и ще посрещнат вечерта в интересна компания. Може би сред хората в нея ще чуете съвета, който ви трябва. Запомнете го. Но ако подредите задачите си по важност, ще успеете.

Близнаци

Напрегнат ден. Делови срещи от сутринта до късния следобед. Разпределяте задачите така, че да можете да следите всичко, което ви интересува. Предлагат ви да започнете нов бизнес, който изглежда много близо до вашата дейност. Хазартната ви кръв е готова да кипне, но разумът ви ще надделее. Това, което ви предлагат като начин да натрупате бързо парите, които ви трябват сега, изглежда доста рисково. Не рискувайте. Една загуба за тази седмица ви стига.

Рак

Днес ще получите предложение за допълнителна работа. То не е отправено само към вас, засяга цялата ви група или отдел, където се трудите. Работете в колектив и ще направите много успешен пробив. Вие сте добри организатори и това ще помогне да организирате работата така, че още до вечерта да получите парите за възложената ви работа. Не се доверявайте много на Скорпион, може да ви подведе. Овен ще ви помогне.

Лъв

Идеите ви няма да са печеливши. Тези, които вече сте почнали да осъществявате, ще ви донесат загуби. Трябва бързо да намерите изход от ситуацията, дори с цената на продажба. Ще имате трудности с уреждането на документи, ще си загубите времето по гишета и чиновници и нищо няма да направите. Налага се да сте много гъвкави, за да не изпуснете шанса си за печеливша сделка следобед. Нито дума за паричните ви затруднения.

Дева

Четвъртъкът е чудесен ден за пазарлъци и печелене на пари. Пазарете се, поставяйте условия, продавайте се скъпо. Каквото ви се предложи, ще вдигне стандарта ви на живот, ще ви донесе известност в средата ви. Ако доскоро сте чакали дълго, сега е време да се впуснете в атака, която ще завърши с победа, независимо колко е голяма. Пътят ви е постлан с малки победи, които сигурно водят към върха. По-смелите могат да започнат нов бизнес.

Везни

Деловата ви дейност върви успешно както в предишните два дни. Голямата ви грижа е стартирането на новото, което отдавна се готвите да направите. Започнете го, денят е подходящ. В следобедните часове мнозина от вас ще отидат на приятна среща със стари колеги и приятели. Споделете с тях какво ви тревожи. Някои от вас ще имат здравословен проблем. До вечерта лекото неразположение може да се превърне в грип с повишена температура и болки.

Скорпион

Преценете всяка покупка, която правите, всяка стотинка, която давате. Очакваните пари не идват и това създава напрежение в подредения ви график. Ще се наложи да импровизирате ходове. Дори да го правите сполучливо, преценявайте много внимателно, защото са възможни грешки, които трудно ще оправите по-късно. Откажете ново предложение за работа. Вашият интерес е там, където сте в момента. Трябва ви малко, за да тръгнете нагоре.

Стрелец

Укротете напористата си природа и работете много прецизно и спокойно. Натоварването ви ще е голямо, но си струва да хвърлите повече сили. Днес и утре ще се решат много от въпросите, които са важни за деловата ви дейност. Вие сте дипломатични и ако задържите това поведение през двата дни, ще избегнете много грешки и проблеми. Ще ви се наложи да планирате пътуване, ако можете - отложете го. Сега не е време да се отделяте от офиса си.

Козирог

Денят е добър за водене на дела за собственост и наследство. Където днес копаете, ще се роди добър плод и ще влагате пари, които ще се връщат. Направете си реклама, художниците да си организират изложба, музикантите и певците - концерт. Постарайте се да покажете талантите и възможностите си. Ще имате нови предложения за работа или допълнителни ангажименти, които ще донесат и пари. На хоризонта се появява нова, но и опасна любов.

Водолей

Денят е рисков. Не правете нищо необмислено. Ако работите методично, ще се справите. Парите като че ли изтичат през пръстите ви. Чувствате се слаби. Някои от вас ще имат здравословен проблем и ще си останат вкъщи. Това ще ги върне към несигурност и ще събуди колебанията им. Всички мисли, че съдбата е срещу вас, са излишни. Периодът е такъв, нещата ще потръгнат, не усложнявайте живота си сами. Не угаждайте на капризите на половинката и децата си.

Риби

Около вас има хора, които си присвояват вашата работа. Знаете го, но не предприемате нищо. Първото, което трябва да направите, е да ги отстраните от кръга на познатите си. Ограничете се само със задължителните служебни контакти с тях. Не споделяйте нищо и не подавайте никакви сигнали към тях. Това го можете. Много от вас, Риби, днес ще получат някакъв ценен подарък от съдбата. Не знам какъв ще е, но ще е точно това, от което се нуждаете.