Хороскоп за сряда

Овен

По всяка вероятност до края на деня ще направите някаква голяма покупка или ще придобиете нещо материално. Ще ви дойде малко неочаквано, но е полезно и всъщност събитията изпреварват плановете ви. Това ще обърка финансите ви за близкото бъдеще, но не се ядосвайте. Ще имате разправии в дома си - възможно е това да са порасналите ви деца или възрастните ви родители. Не допускайте сериозният ви разговор да се изроди в спор или разправия.

Телец

Денят е добър за собствените ви инициативи, проведете важни срещи, вземете отговорни решения - всичко, което направите днес, ще е добре свършено и ще даде добри плодове по-късно. Ако сте решили да сложите начало на нов работен цикъл, почнете го днес и сега. Променете нещо в личния си живот, направете подарък на човека, на когото държите. Ако се поддадете на натиск, на чужди внушения, ако се чувствате неуверени, ще допуснете много грешки.

Близнаци

Добивате самочувствие и смелост. Започвате нещо важно. Планирате поредица от срещи, на които ще обсъждате общи проекти с други колеги или фирми. Поставяте начало на организирано получаване на информация, вече сте наясно колко е важно да се проверява всеки сигнал, всяка чута новина или клюка. Работата ви по проектите ще продължи поне до края на седмицата. В дома ви идват нови придобивки. Налага се да направите промени в интериора.

Рак

Изпитвате колебание по някакво начинание, което ви се иска да започнете. За да получите необходимата ви сигурност, проведете консултации, разговаряйте с хора, които са по-добре запознати с конюнктурата на това, което ще започвате. Това ще изясни позициите ви и ще ви помогне. Получавате известие от чужбина. Трябва много добре да го осмислите, не е толкова просто да вземете бързо решение. Днес ще получите възнаграждението за отдавна свършена работа.

Лъв

През деня ще се наложи да правите рекапитулация на финансите си. Ще се ядосате с неизряден длъжник. Направете опити да си приберете парите, защото, ако не ги получите до края на седмицата, няма да ги вземете изобщо. Разправии за имот с близките ви или с роднини няма да свършат добре за вас, затова не позволявайте някой да ги подхваща. До края на деня има вероятност да ви съобщят официално или да научите случайно за загуба на пари.

Дева

Ден, много наситен със събития с различен знак. Много от вас, особено тези, които са родени през август, още от днес ще правят само печеливши стъпки. Срещи, които стигат бързо до подпис и зад които стоят много пари, разговори, които обещават помощи и инвестиции, контакти с лица, които се стремят към бъдещо партньорство с вас. Можете спокойно да вдигате летвата, но всичко трябва да става само ако можете да го подкрепите с реални неща.

Везни

До края на деня работата ви ще спори и ще отхвърлите много изостанали задачи. Успявате да мобилизирате и колегите си и много от проблемите се решават преди определените срокове. Ще имате провокации, но не нарушавайте добрия тон. Не издавайте чужди тайни. Погрижете се да не изтича информация за вашите дела. Ако се налага да сондирате нечие мнение, направете го днес. Бурите в дома ви са утихнали, духовете са успокоени и се чувствате добре.

Скорпион

Срещите ви ще са сполучливи. Разчитайте на интуицията и познанията си. Не се поддавайте на натиск и не позволявайте да променят програмата или решенията ви. Възможни са здравословни проблеми - ваши или на близък човек. Помогнете му. Следобедните часове ви предлагат много контакти. Новите ви познати ви интересуват, но бъдете внимателни с тях. Оправете отношенията си с човека, когото обичате. Заетостта застава между вас.

Стрелец

Амбициите ви ще се отприщят изведнъж, може би нещо дочуто ще им даде тласък. Това всъщност е чудесно. Ще можете да се реализирате и като ръководител, и като човек. Помогнете на хора, които ще ви потърсят специално за помощ. Може би точно днес ще се наложи да решите ваш личен интимен въпрос. Ако го влачите от дълго време, трябва да наберете смелост и да изясните пред себе си какво точно искате. Срещите ви днес са много важни.

Козирог

Вземайте само крайно необходими решения. Осъществете контактите, които са ви нужни. Избягвайте срещите, които не са планирани. Денят ви е изключително успешен и ако нещо се обърка, то ще се дължи само на вас. В следобедните часове получавате подарък, какъвто не сте очаквали. Ще получите голяма сума пари наведнъж и това ще ви даде възможност веднага да ги вложите в проекта си. Колегите ви подкрепят. Получавате бизнес оферти - не ги отказвайте.

Водолей

Денят е рисков за здравето и за парите ви. Ще направите нещо хубаво за дома си. Даденото ви сега е ценно за бъдещето, затова внимавайте за всяка своя крачка. Голямата ви болка е непрекъснатото отлагане на плановете ви. Не бързайте, има вероятност от грешки. Проведете срещите си, в хода им ще улучите момента за старт. Срещайте се с нови хора, разчупете консерватизма си. Имате всички основания да бъдете щастливи в личния си живот.

Риби

Рибите са хора, които умеят да бъдат деликатни и дипломатични, когато са под напрежение. Ще имате проблем с дете или деца. Не си позволявайте дори "невинна" лъжа, ако не искате да сринете авторитета си. Днес получавате пари в брой. Овен и Скорпион ви помагат с нещо, за което вие самите нямате време и сили. Не споделяйте плановете си с непосредственото си делово обкръжение, ще имате неприятности. Дребни заяждания ще ви развалят настроението.