Хороскоп за петък

Овен

През последния делничен ден голяма част от знака ще бъдат подпомогнати от обстоятелствата и късмета. Експериментирайте с нови похвати, когато изпълнявате рутинните и новите си отговорности. Премахнете старите недоразумения с колеги, делови партньори и партньора в любовта. Постарайте се да бъдете във върхова форма, ако искате значително да повишите ефективността си в службата. Стремете се към по-голяма продуктивност.

Телец

Избягвайте емоционалните напрежения и стреса, предизвикан от невъзможността да се справите с възложените ви отговорности от висшестоящите поради нарасналите ви отговорности от личен характер. Мнозина от вас ще постигнат солиден напредък в конкретни свои проекти в професионалната сфера. Желанието ви ще играе съществена роля, тъй като именно благодарение на него ще преодолявате трудностите на пътя ви.

Близнаци

Повечето от вас днес ще могат да увеличат значително финансовите си приходи. Следобед си доставяйте дребни удоволствия, благодарение на които ще възродите и укрепите вярата и надеждата си. Не се преуморявайте с ангажименти, с които можете да се заемете и на по-късен етап от време. Преценете възможностите си от материално естество. Влагайте повече усилия в установяването на траен баланс с интимната половинка.

Рак

В края на седмицата се предпазвайте от претоварване и от проблеми, породени от неразбирането на поставените ви условия от страна на началници или клиенти. Доразвийте способността си да се адаптирате към работа във всякаква ситуация. Помислете по какъв начин можете да подобрите своята ефикасност в професионалната сфера, тъй като това ще ви предостави възможността да разполагате и с достатъчно време за размисъл и пълноценен отдих.

Лъв

Днес мнозина от вас би трябвало да се насочат към придвижването на новите си проекти, като не жалят сили и средства за постигането на стопроцентов успех. Възможно е част от вас да имат някои грижи с персонала, с който работят или с колегите си в службата. Изключително изгодни за вас ще са осъществените инвестиции в недвижими имоти. Стремете се да подготвяте и поставяте на щателен преглед всеки един документ, под който слагате своя подпис.

Дева

Мнозина от вас ще трябва да се справят с някои неприятности в семейството, които по-скоро ще са от битов характер, но не са изключени и сблъсъци в отношенията ви с възрастните ви роднини. Уредете някои свои стари плащания или задължения към приятели, колеги или членове от семейството ви. Ще получите добра новина, която ще ви спести изразходването на голяма сума пари. Здравето ви е лабилно поради липсата на достатъчно време за отдих.

Везни

Опитвайте се да проверявате по няколко пъти нещата, които имат отношение върху работата и поста, който заемате. Крайностите са нежелателни, независимо в коя сфера сте склонни да ги проявявате. В любовта търпението е ключът към щастието. Бавното изпълнение на задачите на работното ви място може да ви постави в невъзможност да се справите с тях в поставените ви срокове. Избягвайте нервното напрежение, като работите при добра организация.

Скорпион

Всичко, с което започнете да се занимавате, ще ви се удава с лекота и ще имате постижения. Необходимо е да намалите темпото на работа и ангажираност, като използвате свободните часове за пълноценен отдих в компанията на любимия и членовете от вашето семейство. Усамотението ще ви носи душевно равновесие. Някои ги очакват нови сдружения и интереси в професионалната сфера. Ще имате интересни контакти с хора от областта, в която работите.

Стрелец

Постарайте се да структурирате така своята програма, че да имате достатъчно време за рутинните си ангажименти в службата и за забавления. Опитайте се да се освободите от предразсъдъците, под чието влияние се намирахте дълго време както в професионален, така и в личен аспект. Планирайте добре финансовите си приходи и разходи, защото само така ще можете да сте адекватни към ситуациите, в които попадате. Не се оставяйте в ръцете на съдбата.

Козирог

През днешния ден ще ви владеят емоции и дела, свързани с дома ви, брачния партньор, приятели и колеги. Като цяло той ще е успешен за всички Козирози. Не се учудвайте, ако от приятели чуете мнения и съвети по повод на партньора, но вие всъщност най-добре знаете как да постъпвате. Може да получите новини, свързани с някакъв вид наследство. Имате голяма енергия и сила, използвайте я с конструктивна насоченост.

Водолей

Можете да получите помощ, ако ви се наложи, от родители и приятели, възможно е и приятно да бъдете изненадани с парична сума или придобивка от роднини. Реализирайте и естествените си възможности да направите работното си място още по-удобно чрез реорганизация или с въвеждане на нови приспособления. Ако ви се наложи да преследвате духовни цели, можете да разчитате на рутина и бързи решения.

Риби

Ще се радвате на успех във всичките ви начинания, свързани с кратки пътувания, публикации и изяви в музиката и литературата. Трябва да сте наясно със себе си. В домашна среда зачитайте мнението и достойнството на другите, за да не ви обвинят в противен случай в тираничност. По правило имате добри условия за разбирателство с околните, но подсъзнателно може да се разкъсвате между дълбоки изблици на чувства.