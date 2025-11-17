От София до Виена

На 18 ноември 2025 г. Austrian Business Agency (ABA) отново ще бъде специален гост на Economy Career Days by JobTiger в УНСС , като за пореден път застава зад инициативата в ролята си на златен спонсор.

Търсенето на нови професионални възможности, особено извън пределите на родината, е едновременно вдъхновяващо и предизвикателно.

Разбира се, ориентирането в особеностите на австрийския трудов пазар не винаги е лесно. Именно тук ABA – Austrian Business Agency, държавна структура под егидата на Федералното министерство на труда и икономиката на Република Австрия, се превръща в надежден партньор и пътеводител в света на кариерните възможности.

Агенцията работи в три основни направления – Invest in Austria, Work in Austria и Film in Austria, като играе ключова роля в свързването на международни таланти с австрийски работодатели. Основната ѝ мисия е да представи Австрия като атрактивна дестинация за бизнес, живот и професионално развитие.

Кандидатите могат лесно да открият актуални позиции чрез онлайн платформа, а един от големите плюсове е безплатната подкрепа, която агенцията предлага при преместване и установяване в страната. Сред най-търсените специалисти са тези в секторите информационни технологии, електротехника, електроника и природни науки.

Ще имате възможност да се срещнете лично с представители на агенцията на 18 ноември 2025 г., по време на форум Economy Career Days by JobTiger 2025, организиран в Университета за национално и световно стопанство от JobTiger.

ABA – Austrian Business Agency отново доказва своята ангажираност към развитието на младите хора и международната мобилност, като подкрепя трето събитие от поредицата Career Days by JobTiger през 2025 година в качеството си на златен спонсор. Това партньорство през годините отразява общата цел – да се разширят хоризонтите на българските студенти и специалисти и да се насърчи тяхната успешна реализация в Европа.

За да посетите събитието, е необходима регистрация – безплатна, но задължителна:

https://careerdays.bg/bg/economy-careerdays

Economy Career Days by JobTiger се организира за шестнадесети пореден път и се провежда под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, и в партньорство с Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет на УНСС.