СЪОБЩЕНИЕ ОТ АСКОНИ- ИЗДАТ ООД

„Аскони Издат“ ООД – София разгласява диспозитив на влязло в сила решение № 1731/16.12.2024 г. по т.д.443/2024 на СГС:

„ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.95б, ал.1, т.1 ЗАПСП по иска на Екатерина Стоянова Ботева, ЕГН ***, от гр.София, че Аскони Издат ООД, ЕИК 121534236, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Криволак, № 32 е извършило нарушение на правата на ищеца, в качеството й на наследник на автора на произведението „Силистренци в Отечествената война 1944-1945 г.“ – полк.Никола Стоянов Ботев, чрез издаването през 2010 г. на същото произведение в тираж от 300 бр. без съгласието на наследниците на автора.



ОСЪЖДА Аскони Издат ООД на основание чл.95б, ал.1, т.2 ЗАПСП да преустанови нарушението като преустанови издаването на горепосоченото произведение.



ОСЪЖДА Аскони Издат ООД да заплати на Екатерина Стоянова Ботева обезщетение в размер на 1684 лв. за имуществени вреди от нарушение на правата на ищеца, както и сумата от 1672,49 лв., представляваща разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ исковете за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди за разликата над 1684 лв. до 14000 лв.



ОСЪЖДА Аскони Издат ООД да разгласи за своя сметка диспозитива на съдебното решение в ежедневниците вестник „Стандарт“ и вестник „Сега“, както и по телевизионен канал „БНТ 2“, в часовия диапазон между 14,00 и 16,00 часа.



ОСЪЖДА Екатерина Стоянова Ботева да заплати на Аскони Издат ООД разноски по делото в размер на 373,88 лв. за адвокатско възнаграждение.“

Заб. С решение № 438/21.07.2025 г. по в.т.д. № 270/2025 г. по описа на Апелативен съд-София сумата 1684 лева е увеличена на 1842 лева, в останалата част решението на СГС е потвърдено.