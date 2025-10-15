Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Една от първите интернет компании в България – Bulinfo.net, вече предлага хостинг услуги и за външни клиенти

През 2025 г. Bulinfo.net излезе на свободния пазар и започна да предлага хостинг решения и за други клиенти – бизнеси, агенции и индивидуални собственици на сайтове

Днес, 09:56
bulinfo.net

Bulinfo.net – една от най-старите интернет компании в България, отвори своята инфраструктура за външни клиенти и вече предлага професионални хостинг и cloud услуги извън групата на „Резон Медиа“.

Компанията започва дейността си през 1998 година, като през годините изгражда и поддържа хостинг инфраструктурата зад някои от най-големите и най-посещавани сайтове в България – mobile.bg, imot.bg, bazar.bg, zaplata.bg и fakti.bg.
Всички тези онлайн платформи от самото си създаване се хостват изцяло на сървърите на Bulinfo.net, което е сред основните фактори за тяхната бързина, стабилност и непрекъсната достъпност.

След повече от 25 години успешно партньорство с едни от най-големите дигитални проекти у нас, през 2025 г. Bulinfo.net излезе на свободния пазар и започна да предлага хостинг решения и за други клиенти – бизнеси, агенции и индивидуални собственици на сайтове.

Всеки нов клиент може да премести сайта си безплатно към инфраструктурата на Bulinfo.net и да получи 100% компенсация за оставащия период от текущия си хостинг договор – до 12 месеца.

Надеждност, сигурност и реална поддръжка

Bulinfo.net изгражда репутацията си като компания, която предлага сигурен хостинг и висококачествена техническа поддръжка, достъпна 24 часа в денонощието.

Инфраструктурата ѝ е базирана в собствен дейта център с автономни системи за охлаждане, вентилация, резервно електрозахранване и сензори за наблюдение в реално време.
Компанията гарантира непрекъсната работа (Uptime) от минимум 99,9%, което осигурява постоянен достъп до хостваните сайтове и услуги.

VPS хостинг плановете на Bulinfo.net са гъвкави и мащабируеми, създадени за бизнеси, които растат и изискват висока производителност без компромис в скоростта и сигурността.

Независима международна свързаност

Сървърната мрежа на Bulinfo.net е с напълно независими трасета към международната интернет инфраструктура и директни връзки с всички ключови точки в България, Европа, Северна Америка и Азия.
Това гарантира бърз достъп и стабилна връзка към сайтовете на клиентите от всяка точка на света.

Bulinfo.net – стабилност, изградена в продължение на 25 години

През годините компанията е доказала, че надеждността и техническата компетентност са най-важните предпоставки за устойчив дигитален бизнес.
Сега този опит и инфраструктура са достъпни и за други клиенти на българския пазар.

„След като повече от две десетилетия осигурявахме хостинг за най-посещаваните сайтове в страната, решихме, че е време да отворим нашата услуга и за външни клиенти. Искаме повече български онлайн проекти да се възползват от сигурността и професионализма, които сме изграждали толкова години“, коментират от Bulinfo.net.

Bulinfo.net – хостинг инфраструктурата зад най-големите български сайтове, вече достъпна и за вашия бизнес.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

bulinfo.net, платена публикация, хостинг, VPS хостинг

Още новини по темата

Работа за медицински сестри: Съвети за успешна реализация в България и чужбина със Zaplata.bg
13 Окт. 2025

Гражданска отговорност – сигурност за водача и защита за обществото
09 Окт. 2025

СЪОБЩЕНИЕ ОТ АСКОНИ- ИЗДАТ ООД
23 Септ. 2025

Работа в кол център: Практични съвети за намиране на добра позиция със Zaplata.bg
23 Септ. 2025

Какво търсят хората през есента в Bazar.bg
16 Септ. 2025

7 съвета на Bazar.bg при покупка на климатик
25 Авг. 2025

Какво да гледаме върху етикета на колагена
19 Авг. 2025

Работа в чужбина: Практични съвети за намиране на добра позиция със Zaplata.bg
18 Авг. 2025

10 съвета на Auto.bg при покупка на Audi A4
04 Авг. 2025

Нов вид ултрачист магнезий
02 Авг. 2025

7 съвета от Bazar.bg при покупка на лаптоп
21 Юли 2025

Пазарувай без чувство на вина:

16 Юли 2025

10 съвета от imoti.com при покупка на имот в Гърция
01 Юли 2025

Бракуването на стари автомобили вече е бързо и лесно с "Екометал"
25 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПРАВОЧНИК

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар