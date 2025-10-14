Медия без
Днес, 13:39
АПИС

 

На 15 октомври 2025 г.. Апис Академия проведе онлайн семинар, на който беше представен новия продукт „Правен помощник“. Събитието привлече интереса на представители на правната общност - адвокати, юрисконсулти и други специалисти в областта на правото.

 

Новият продукт на Апис „Правен помощник“ представлява уникална платформа, която интегрира иновациите в изкуствения интелект с практическите нужди на правната общност. Системата е проектирана да автоматизира рутинни процеси като изготвяне на правни документи, анализ на данни и обработка на информация, така че юристите да могат да посветят времето си на съществените и сложни казуси.

Потребителите получават достъп до интуитивни инструменти за създаване на искови молби, жалби, тъжби, договори и други правни документи, както и възможности за автоматизиран анализ на съдебни и административни актове. Така се спестяват време и ресурси, като се гарантира максимална точност и надеждност на резултатите, които дава продуктът.

По този начин платформата служи като ефективен асистент, който се справя с повтарящите се задачи и позволява на юристите да се фокусират върху най-съществената част от своята работа.

 

Платформата предлага широк набор от автоматизирани правни инструменти в различни сфери на правото, включително:

  • Генериране на правни документи: Бързо изготвяне на жалби (срещу актове на КАТ, наказателни постановления, решения по ЗОП), искови молби (включително по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД), отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори на въззивни жалби, договори (за покупко-продажба на МПС) и цели комплекти с фирмени документи за регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ;

  • Анализ и извличане на данни: Задълбочен анализ на искови молби, отговори и експертни заключения, както и автоматизирано извличане на данни за фирми от Търговския регистър и за имоти (включително вещни тежести) от справки на Агенцията по вписванията;

  • Специализирани инструменти: Симулации на разпити в наказателния процес, автоматизирано попълване на декларации и изготвяне на молби за незабавна защита при домашно насилие и други.

Правен помощник" не просто улеснява работата – той променя начина, по който юристът използва технологиите, превръщайки ги в свой надежден съюзник.

 

 

Безплатен пълнофункционален достъп за 24 часа Апис ще предостави на всеки, който се интересува от "Правен Помощник" и заяви желанието си да го разгледа

тук: https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=120020dc-6c4d-4b3c-805f-a37128b27ebe&source=dealer&code=997.

Достъпът се осъществява през обичайния ни продуктов сайт http://web.apis.bg, с потребителско име и парола, които ще получите след като заявите достъп.

 

Информация за новата платформа с включени видеоматериали ще намерите на сайта на АПИС: https://apis.bg/bg/product/praven-pomoshtnik. Ако ви е необходима допълнителна информация за условията за ползване и абонамент, можете  да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827, 0700 44 944.

 


 

