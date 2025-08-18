КАКВО ДА ГЛЕДАМЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА КОЛАГЕНА?

Колагенът е най-разпространеният протеин в тялото и е основният компонент на съединителната тъкан. Той изгражда хрущялите, сухожилията, костите и ставните връзки, и буквално е част от всеки орган, мускул и тъкан. С напредване на възрастта този така важен протеин започва да се разпада, в резултат на което в опорно-двигателния апарат се появяват негативни функционални и структурни промени. Хрущялите се разрушават, ставите се износват и стават податливи на артрит и атрози, плътността на костите намалява. Идва ред на болката, възпаленията и обездвижването. Ето защо е изключително важно да се компенсира загубата на колаген.

На фармацевтичния пазар има много продукти, съдържащи колаген с различен произход – пилешки, морски или телешки. Кой е най-удачно да изберем? Факт е, че телешкият колаген е най-разпространената и благоприятна форма, тъй като структурата на частиците от телешки колаген е биологично подобна на тази на човешкия колаген. Това означава, че тялото лесно разпознава и абсорбира телешкия колаген, след като е консумиран. Също така той е отличен източник на ключови аминокиселини , които са жизненоважни градивни елементи за естественото производство на колаген.