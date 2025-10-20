7 съвета на Bazar.bg при покупка на скутер: как да изберете правилно и да спестите пари

Градската мобилност под нов ъгъл

Скутерите отдавна не са просто алтернатива на автомобила. В България те се превръщат в символ на независимостта, особено за хората, които ценят бързото и икономично придвижване. Докато цените на горивата растат, а градският трафик става все по-натоварен, компактният скутер се оказва най-разумното решение за все повече българи.

По данни на МВР през последните три години регистрациите на мотопеди са нараснали с над 20%. Онлайн платформите, сред които Bazar.bg е безспорен лидер, играят все по-голяма роля при покупката на нови и употребявани модели. Но в морето от обяви е лесно да се изгубите. Експертите споделят седем проверени съвета, които ще ви помогнат да направите разумен избор и да избегнете грешки.

1. Определете нуждите си и начина, по който ще използвате превозното средство

Преди да натиснете бутона „Купи“, помислете каква ще бъде основната му роля. Ако ще го използвате ежедневно за придвижване из града, най-подходящ е модел с двигател до 125 кубика – лек, маневрен и икономичен, с разход от едва два до три литра на сто километра.

За по-дълги маршрути, например извънградски пътувания, изберете вариант с по-мощен двигател и по-големи гуми, които осигуряват стабилност и комфорт при по-висока скорост. А ако целта е хоби или уикенд разходки, заложете на модел с характерен дизайн и удобна стойка за пътника.

2. Нов или втора ръка – какво да изберете

Решението между ново и употребявано превозно средство зависи най-вече от бюджета и личното усещане за сигурност. Новите машини предлагат гаранция и спокойствие, но употребяваните често са по-достъпни, стига да бъдат внимателно проверени.

Експертите съветват при покупка на скутер втора употреба да се обърне внимание на пробега и сервизната история. Добре поддържан модел с 10 000 километра може да се окаже далеч по-добра сделка от чисто нов с неясно качество.

3. Проверете документите и собствеността

Документите са най-сигурният начин да се предпазите от измама. Преди сделката поискайте големия и малкия талон, договор за покупко-продажба и удостоверение за технически преглед. Не се съгласявайте на обещания от типа „ще ги донеса по-късно“ – това често е знак за проблем.

Проверете и дали номерът на рамата съвпада с този в документите. При несъответствие регистрацията в КАТ може да бъде отказана. При съмнение е добре да се консултирате с механик или да направите проверка в сервиз.

4. Направете оглед и тестово каране – не разчитайте само на снимки

Онлайн обявите могат да бъдат подвеждащи. Преди покупка вижте машината на живо. Внимавайте за следи от падане, неравности по боята или нови пластмасови панели – често това подсказва за предишни инциденти.

По време на тестовото каране обърнете внимание на звука на двигателя и реакцията при ускорение. Добре поддържан скутер работи равномерно, без вибрации и без забавяне при подаване на газ. Ако не сте сигурни в техническите си познания, вземете със себе си опитен моторист или механик.

5. Предвидете разходите за поддръжка

Едно от големите предимства на двуколесните превозни средства е ниският разход на гориво, но поддръжката може да се различава сериозно между марките. Частите за Honda, Yamaha или Piaggio са по-скъпи, но гарантират дълъг живот. По-евтините китайски модели често излизат „солено“, защото липсват резервни части или подходящи сервизи.

Редовната смяна на масло, ремък и филтри е задължителна. Добре обслужвана машина може да служи вярно повече от десетилетие. При покупка на употребяван модел проверете кога е правен последният сервиз и дали има ремонти по двигателя.

6. Изберете надеждна марка и модел с история

Сред най-популярните решения у нас са Yamaha NMAX, Honda PCX, Piaggio Liberty и Kymco Agility – известни с икономичност и стабилност. Vespa остава вечната класика за ценителите на италианския стил, докато Sym и Peugeot предлагат чудесен баланс между цена и комфорт.

Тези брандове запазват висока стойност при препродажба – фактор, който не бива да се подценява. Избягвайте неизвестни производители без официално представителство в България – липсата на части или сервизна поддръжка може да излезе скъпо.

7. Използвайте възможностите на Bazar.bg

Платформата предлага не просто обяви, а интелигентна система за търсене, която позволява да филтрирате по цена, мощност, пробег и местоположение. Така спестявате време и можете лесно да сравните няколко модела.

Ако все още не сте готови за покупка, активирайте известия за нови предложения – системата ще ви информира веднага щом се появи подходяща оферта.

Бъдещето е електрическо

Все повече купувачи се ориентират към електрическите варианти – тихи, екологични и почти без разход за поддръжка. Средната цена на зареждане е под 1 лев за 100 километра пробег, което ги прави изключително икономични.

Преди покупка проверете капацитета и гаранцията на батерията – качествената трябва да издържа поне хиляда цикъла на зареждане. Уверете се също, че машината идва с оригинално зарядно, съвместимо с домашната мрежа.

Избягвайте измами и фалшиви обяви

Както при всеки онлайн пазар, и тук има рискове. Ако продавачът настоява за капаро или предлага твърде ниска цена, бъдете внимателни. Винаги се срещайте лично, направете оглед и поискайте документ за собственост.

Според експертите най-честите измами са свързани с превозни средства, които не могат да бъдат регистрирани. Проверете рамата и регистрационните номера в КАТ – малко време за проверка може да ви спести големи проблеми.

Мислете дългосрочно

Това не е просто средство за транспорт, а инвестиция в свобода и удобство. За да се радвате дълго на избора си, заложете на доказана надеждност, достъпни части и наличен сервиз.

Покупката на подобно превозно средство е повече от практично решение – тя пести време, пари и нерви в ежедневието. Независимо дали се спрете на нов или употребяван модел, най-важното е да подхождате информирано.