Новият шеф на НАП бил прясно назначен като заместник на Спецов

Преди две седмици Христо Марков става заместник изпълнителен директор на приходната агенция

18 Ноем. 2025
Христо Марков е изпълнителен директор на НАП от 17 ноември.
НАП
Христо Марков е изпълнителен директор на НАП от 17 ноември.

Новият шеф на НАП Христо Марков е бил назначен за заместник-изпълнителен директор на агенция само две седмици преди да заеме най-високия пост.

От приходната агенция са обяснили пред "Дневник", че Марков е бил назначен от финансовия министър за зам.-шеф на агенция на 3 ноември по предложение на самия Спецов.

Две седмици по-късно - на 17 ноември, Министерски съвет освободи Спецов от длъжността изпълнителен директор на НАП заради назначаването му за особен търговски управител на фирмите на "Лукойл" в България. "На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на агенцията", съобщиха от МС, без да предоставят никаква информация за неговата кариера.

До вчера на сайта на НАП Марков не фигурираше в рубриката "Ръководство" като заместник изпълнителен директор. Днес вече той е представен като изпълнителен директор на агенцията с доста лаконична биография.

"Христо Марков е дългогодишен служител на НАП с управленски и експертен опит и над 30 години стаж в приходната администрация. До 3 ноември 2025 г. той е ръководил Териториална дирекция на НАП София, след което е назначен за заместник изпълнителен директор", посочват от НАП. 

Приходната агенция има четирима заместник-изпълнителни директори - Милена Кръстанова, Боряна Жилова, Венцислава Петкова и Евгени Нанков.

 


 

