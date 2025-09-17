Писма за неверни декларации стряскат хиляди данъкоплатци

НАП съобщи, че е изпратила мейли на близо 13 000 физически лица, а други около 2000 ще бъда уведомени по телефона или с хартиени известия, че трябва да допълнят или поправят приходи, които са пропуснали или са вписали неточно. Най-често става дума за "забравени" хонорари, продажби в интернет, помощи от фонд "Земеделие" и т.н.

Както всяка година и сега НАП дава шанс на данъкоплатците - физически лица и фирми, сами да поправят подоходните си декларации, ако са пропуснали или объркали нещо. Крайната дата за подаване на т.нар. коригиращи декларации за 2024 г. е съвсем близо - 30 септември, припомня приходната агенция. След този срок, ако данъчните открият разминавания и неточности в данните, вече ще налагат глоби, а по установените задължения ще се начисляват наказателни лихви.

От приходната агенция поясняват, че ако се налагат корекции, данъкоплатецът трябва да подаде наново данъчния формуляр за доходите си през миналата година. "Съпоставка на вече декларирани данни с данните, които са заредени в услугата Предварително попълнена данъчна декларация“, гражданите могат да направят с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП)", напомнят от НАП.

Тука има - тука няма

Читатели се оплакаха пред "Сега", че са се възползвали от удобната електронна услуга и са подали точно предварително попълнена от НАП декларация, а сега получават писма, че има неточности. В два от случаите хората твърдят, че липсват данните за основния им доход - от заплата, което е повече от странно, защото всички "бели" работодатели изпращат в НАП информацията за изплатените доходи по трудови правоотношения.

Други читатели пък споделиха, че са подали с ПИК коригиращата декларация, като първо са били уведомени от НАП, че документът е получен, а с с второ писмо им съобщили, че не е приет. Проблемът се оказал в дребен пропуск - при подаването на новата декларацията специално трябва да се отбележи, че е коригираща. Става дума за отметка в малко квадратче в Част Първа от декларацията.