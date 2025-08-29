Медия без
Данъчен шеф се разследва за потрошен автомобил в спор за паркиране

Днес, 13:03
Илияна Кирилова

Полицията във Велико Търново е сезирала Борислав Сарафов, който все още изпълнява функциите на главен прокурор, за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в града, съобщава БНР. Според информацията, която се появи и в други медии, данъчната шефка е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма от Елена. Служебната кола е била паркирана пред гаража на данъчната служителка и зареждала близък магазин.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, която се е отзовала.

От ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство, съобщава още общественото радио.

Разследването е за повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, съобщиха за БНР от Районната прокуратура. 

Хрисимира Витанова не е открита за коментар. Няма реакция и от НАП

