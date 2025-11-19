Медия без
Особеният управител Спецов взе шефа на НАП-Пловдив в екипа си

Вече е назначен временен шеф на мястото на Пламен Георгиев

19 Ноем. 2025

Териториалната дирекция на НАП Пловдив е с нов директор. Това е Иван Кръстев, който е назначен за временно изпълняващ длъжността, съобщи БНР. 

По информация на местни медии досегашният директор Пламен Георгиев е привлечен в екипа на особения управител на дружествата на „Лукойл“ в България Румен Спецов.

Спецов доскоро беше шеф на Националната агенция по приходите, но от началото на тази седмица пое управлението на четирите фирми у нас на санкционираната от САЩ руска компания. На негово място за изпълнителен директор на агенцията бе назначен Христо  Марков.

Новият шеф на пловдивската данъчна служба Иван Кръстев ще изпълнява временно длъжността директор на НАП - Пловдив до провеждане на конкурс. Преди да заеме този пост, Кръстев бе заместник-директор на институцията с ресор "контрол, събиране и държавни вземания". 

Присъединилият се в екипа на Спецов Пламен Георгиев оглави НАП - Пловдив през 2023 г., като преди това е бил зам.-директор на НАП София с ресор "контрол, събиране и държавни вземания".

