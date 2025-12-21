Медия без
НАП създаде подкаст с разяснения за еврото

В отделни епизоди данъчни експерти коментира промените за касовите апарати, фактурирането, декларациите

Днес, 19:36

Националната агенция за приходите се похвали с най-новия си подкаст - за въвеждането на еврото. Вече има три епизода, като темите са  "Еврото и касовите апарати", "Еврото, отчитане на продажби, сторно операции и фактуриране", "Еврото и данъчните декларации след 1 януари 2026 г."  Те са достъпни в социалните мрежи, поддържани от приходната агенция, включително YouTube, TikTok и Instagram.

В епизода за касовите апарати експерти от НАП разясняват на фирмите какво трябва да съдържат издаваните от тях касови бонове в периода на двойно обозначаване на цените в лева и евро, какво трябва да предприемат, за да направят необходимите настройки на фискалните си устройства и за кои търговски обекти са предвидени изключения. 

 

Напомняне:

До 31 декември 2025 г. клиентите трябва да виждат първо сумата за плащане в лева, после стойността в лева и официалния обменен курс. След 1 януари 2026 г. във фискалния бон водеща трябва да е сумата в евро, после идва  левовата равностойност и накрая пак е познатият обменен курс - 1 евро е 1.95585 лв.

НАП съветва търговците да се свържат със сервизните фирми или производителите на фискални устройства, които да направят необходимите настройки спрямо изискванията на Закона за въвеждане на еврото и разпоредбите на Наредба Н-18.

 

 

