НАП и КЗП ще правят по 400 проверки дневно заради еврото

Илияна Димитрова Ще бъдат инспектирани не само магазините за хранителни стоки, но обекти в сферата на услугите.

От януари ще бъде увеличен драстично броят на проверките, извършвани от НАП, съвместно с Комисията за защита на потребителите. Предвижда се те да са 400 дневно, обясни изпълнителният директор на НАП Христо Марков в Благоевград. Той обясни, цитиран от БТА, че ще бъде прилагана нова методика - при ще бъдат отбелязвани цените, като екипи повторно ще проверяват обекта след определен период и ще сравняват дали има повишаване. При първоначално нарушение при необосновано повишение на цените санкцията е от 5000 до 100 000 лева, а при повторно - от 20 000 до 200 000 лева.

Близо 700 проверки са направени за необосновано покачване на цените, при 10 на сто има установени нарушения, каза още Марков.

Издадени са 69 наказателни постановления, събират се документи по още 300 проверки, каза Марков. Днес в Благоевград служители на агенцията извършваха съвместни проверки с екипи на Комисията за защита на потребителите, като се следи за необосновано покачване на цените и за коректното изписване на цените в лева и евро.

Пред журналисти Марков посочи, че установените към момента нарушения са 10 на сто от общия брой проверки.

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверяват и двойното обозначаване на стоките, посочи временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. По думите му към момента търговците са дисциплинирани, а наказаните - сравнително малко. Проверките ще продължат не само в магазините за хранителни стоки, но и в обекти в сферата на услугите.