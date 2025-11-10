Да отнемеш бизнес за 30 секунди

Държавата с голямо Д направи показно, как може за 30 секунди да отнеме бизнеса на всеки, когото си пожелае.

И това се случва в навечерието на влизането на страната ни в еврозоната и въвеждането на единната европейска валута - акт, за който политиците от години ни уверяват, че рязко ще повиши интереса на инвеститорите да правят бизнес в България, а рейтинговите агенции ще се избият да подобряват оценките си за икономическата среда у нас.

Кой инвеститор обаче би дошъл да вложи парите си в страна, в която властта само за седмица-две може да му спретне необходимите законови промени плюс назначение на свой управител - и така на практика да му отнеме собствеността?

Защото този управител освен да осъществява оперативното управление, ще може да се разпорежда с активите на компанията, т.е. да ги разпродава, при това без съдебен и административен контрол. Всички негови действия ще бъдат необжалваеми, а акционерите ще бъдат напълно лишени от право на глас и на участие във взимането на решенията, включително и ако особеният управител, т.е. държавата, реши да продава акциите им.

Именно това предвиждат гласуваните само за няколко часа в петък промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносителите оправдават голямото бързане с опасността рафинерията в Бургас да затвори след 21 ноември, когато ще се задействат американските санкции срещу "Лукойл", а сделката за продажбата на чуждестранните й активи няма вероятност да се случи.

Трябва да уточним, че още от 2023 г. има законова уредба, която позволява държавата да назначи свой особен управител, ако е застрашена работата на структуроопределящо предприятие като рафинерията "Лукойл Нефтохим". Нищо не пречеше досега тази процедура да бъде задействана, особено след американските санкции, наложени на 23 октомври. Няма смислени аргументи защо се налага на особения управител да се дават безгранични правомощия да се разпорежда с активите на собственика, освен ако властта не желае да сложи ръка върху тях. Затова и действията на управляващите се възприемат като явна демонстрация какво може да се случи с всеки бизнес, ако държавата го нарочи.

Изключително арогантен бе начинът, по който управляващата коалиция ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН прокараха скандалните промени зад гърба на останалите политически сили и на цялото общество. Всичко се случи за един ден - от внасянето им в деловодството на парламента, през гласуването в ресорната енергийна комисия и светкавично първо четене в пленарна зала, а веднага след него и второ окончателно гласуване.

Върхът на цинизма бе заседанието на енергийната комисия, обявено официално за 9.10 ч, но проведено само с депутатите от управляващата коалиция пет минути по-рано със скоростно гласуване за 30 секунди преди да се появят останалите им колеги. Не по-малко скандално беше и второто четене в пленарна зала, когато вносителите вкараха един куп промени на промените, които не само, че не бяха публикувани на сайта на парламента (не са публикувани и до днес), но и не бяха раздадени на депутатите (осигурен бил по един единствен екземпляр за всяка политическа група).

Нищо не оправдава подобно поведение на законодателите. Единственото, което предизвиква такава арогантност, е усилване на съмненията в почтеността на управляващата коалиция, особено като се има предвид кой й дърпа конците - човекът, успял да обсеби и фалира не едно и две предприятия, включително и банка.

За да е още по-ясно кой е в дъното на нещата, знаково първият подпис под експресното законотворчество е на човека на Делян Пеевски - Станислав Анастасов, депутат от ДПС-Ново начало. Анастасов бе и най-големият бранител на законовите поправки по време на дебатите в пленарната зала, като достойно му пригласяше Делян Добрев от ГЕРБ.

Дуетът Анастасов-Добрев се изяви преди няколко месеца с друга скандална поправка отново в енергетиката. Тя също може квалифицира като изземване на бизнес и разчистване на пазара за неслучайни нови играчи. КЕВР получи правомощия да прекратява лицензии за газоснабдяване на отделни територии в страната, ако в тях не са правени инвестиции за последните пет години. Скандалното е, че със задна дата регулаторът по поръчка може да разваля дългосрочни 30-годишни лицензи, независимо, че компаниите са планирали графици за изграждане на газопреносните си мрежи, одобрени от КЕВР и обвързани с различни договорни отношения.

Лично Добрев призна, че тази поправка се прави, за да се удари най-голямата газоразпределителна компания "Овергаз". От тази промяна пострадаха и други газови оператори. Но на вносителите не им пука, че поправките противоречат на конституцията и могат да доведат до санкции от ЕК, тъй като сред засегнатите са и европейски компании.

Тази поправка също бе вкарана задкулисно, в последния момент преди второ четене на други промени в Закона за енергетиката с цел да се блокират обсъжданията и критиките за груба намеса на държавата.

Сега с поправките в закона за "Лукойл Нефтохим" същите вносители ни успокояват, че копират модела на Германия, наложила още през 2022 г. държавен контрол над три свои рафинерии, в които руската "Роснефт" държи над 50%. Благодарение на това Берлин ще получи временна дерогация на американските санкции, докато реши съдбата на руските активи.

Само че с Германия имаме няколко съществени разлики. Първо, там въпросният особен управител не е физическо лице, каквото се канят на назначат нашите политици в бургаската рафинерия, а Федералната мрежова агенция. Това е държавният регулатор, който отговаря за надзора на критичната инфраструктура в Германия в енергетиката, телекомуникациите, пощите и железопътния транспорт. Освен това тази агенция няма правомощия да се разпорежда с активите на "Роснефт" без нейно съгласие, което и не се е случвало през трите години на държавно управление. Действията на германския особен управител естествено не са освободени от съдебен и административен контрол, а държавното управление на рафинериите се подновява на всеки шест месеца, като може да бъде отменено от съда, ако не бъде защитена необходимостта от такова управление. Докато с последните промени в нашия закон тандемът ГЕРБ-ДПС прокара разпоредба за безсрочно управление на особения управител в бургаската рафинерия.

Всъщност едва с публикуването на законопроекта в "Държавен вестник" ще стане ясно какво точно са гласували управляващите в пленарна зала и е напълно възможно да има още изненади.

Енергийни, финансови и правни експертите недоумяват как е възможно да се стигне до такова брутално погазване на конституцията и на международното право. Ефектът от тях граничи с опит за национализация и дори експроприация на частна собственост, пък макар и поставена под икономически санкции. Основателни са съмненията, че след това е много лесно тези апетитни активи да бъдат придобити на безценица от близка до сегашната власт клика. При това въпросът не е само до рафинерията в Бургас, но и до нейните складове и тръбопровод, които се ползват и от немалко търговци на горива, както и до веригата от близо 200 бензиностанции с марката "Лукойл".

Особено обезпокоителна е опцията Българският енергиен холдинг да придобие бургаската рафинерия, а вероятно и бензиностанциите. Тази възможност разкри депутатът от БСП Драгомир Стойнев, а министърът на икономиката Петър Дилов я определи като "добре дошло, защото ще означава повече приходи в бюджета". Само че, ако Нефтохима се управлява, така както държавата управлява "Булгаргаз", едва ли ще видим повече приходи в бюджета.

"Трябва в закона да не се допуска разпореждане с активи без съгласието на собственика, така както е в германския закон. В противен случай всяко решение на особения управител може да бъда атакувано от "Лукойл" в съда", убеден е Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Според него всички арбитражни съдилища по света ще застанат на страната на собственика, особено ако се стигне до одържавяване, и ще осъдят държавата ни да плаща огромни компенсации. Много е вероятно тези обезщетения да надхвърлят цената на активите на "Лукойл" в България, което напълно обезсмисля наложените санкции, а именно да се прекъснат финансовите потоци към Кремъл, с които той поддържа войната в Украйна. Затова и някои анализатори са убедени, че САЩ ще се намеси и няма да позволи подобно поведение от страна на българската държава.

Подозрително е мълчанието на "Лукойл" в последните дни. Компанията вероятно предусеща, че може да спечели от тази ситуация. А българите, които веднъж вече "подарихме" Нефтохима на Русия на смешна цена, ще го платим повторно.