Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл" - България

Директорът на НАП Румен Спецов е назначен за особен търговски управител на четирите фирми на "Лукойл" в България. Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Преди това Спецов бе номиниран за управител след заседанието на Съвета по сигурността към МС, свикан извънредно днес от премиера Росен Желязков.

"Спецов отговаря на всички законови изисквания. Той управлява най-важната държавна агенция - НАП, при различни правителства, винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения в работата си, има необходимата експертиза, упражнявал е надзорна дейност и, което е особено важно - има доверието на международните ни партньори", обяви икономическият министър Петър Дилов.

Преди него министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че държавата трябва много бързо да действа с назначаването на особен управител, защото от понеделник българските банки, които работят с четирите фирми на "Лукойл", са обявили, че спират да ги обслужват.

В неприсъствено заседание Министерски съвет ще одобри кандидатурата на Спецов, а най-късно в понеделник той ще бъде вписан в Търговския регистър, за да може веднага да поеме оперативното управление на фирмите на "Лукойл". Това са рафинерията "Лукойл Нефтохим", "Лукойл България", която притежава веригата бензиностанции, компанията за зареждане на самолетите на българските летища "Лукойл авиейшън България" и търговецът "Лукойл букъринг България". Държавата ще назначи един особен търговски управител и на четирите фирми, които действат свързано.

"Ние сме в непрекъснат контакт с нашите партньори от САЩ и Великобритания още от самото начало на санкциите, но предпочитахме да работим в тишина. Очакваме в изключително кратки срокове да получим целения за българското общество резултат - еднократна лицензия, която да даде възможност фирмите на "Лукойл" да продължат дейността си у нас", каза министър Георгиев.

Той увери, че страната ни ще прилага германския модел на мениджмънт и контрол върху активите на руската компания, така че да не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната в Украйна.

Кой е Румен Спецов?

Ако Спецов поеме новата си важна роля, управляващите ще трябва да намерят друг кадър за шеф на приходната агенция. Няма как един и същ човек да ръководи и крупен бизнес, и НАП, която отговаря за събирането на данъците.

Спецов оглави НАП през 2021 г. по време на управлението на четворната коалиция, когато бе назначен от тогавашния министър на финансите Асен Василев.

Данъчен №1 се прочу с това, че бившата му фирма "Гранекс трейдър" се оказа в списъка на големите длъжници към НАП със задължение от 1,15 млн. лв. Впоследствие се изясни, че Спецов е купил фирмата през 2015 г., а през 2016 г. я продава на малоимотно лице, като има съмнения, че бил наясно с резултатите от назначената данъчна ревизия и затова е побързал да продаде фирмата си, преди да бъде връчен акта от НАП. Прокуратурата започна разследване случая.

Назначението на Спецов за шеф на НАП бе силно критикувано от ГЕРБ. Тогавашният министър на финансите Асен Василев защити този свой избор, като многократно е подчертавал, че Спецов е "изключително доверен партньор на чуждите служби".

Днес обаче Василев разкритикува неговата кандидатура за особен управител на "Лукойл". Веднага след новината Василев заяви, че кандидатът няма нужния опит да управлява рафинерията. "Това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура за особен управител", смята Василев. Той посочи, че е "абсолютно недопустимо да си играем с най-голямото българско предприятие". Василев каза, че няма комуникация със Спецов, откакто е напуснал финансовото министерство.

Сега не е ясно как Спецов покрива изискването от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Освен че като шеф на НАП е събирал и данъците на "Лукойл".

Юристи алармират, че може да има проблем и със закона за противодействие на корупцията. Според неговият чл.86 лице, което е заемало публична длъжнос, какъвто определено е Спецове, няма право в продължение на 1 година след освобождаването си да сключва да сключва трудови договори, договори за консултантски услуги или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, ако в последната година е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол спрямо тях. Вече бе казано, че кабинетът се е спрял на Спецов, защото той е познавал работата на "Лукойл" по линия на контрола и на прилагането на данъчното законодателство от НАП спрямо дружеството.

По-рано

Пред журналисти в кулоарите на парламента тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че днес се чака страната ни да получи от САЩ отсрочка на санкциите върху дружествата на "Лукойл" в България. "Тази дерогация ще бъде, каквато е дадена на Германия - за 6 месеца, така че спокойно да може да свършим всички неща", каза Борисов.

На журналистически въпрос дали се обмисля закупуването на "Лукойл" от Българския енергиен холдинг, той отговори: "Има много време, нека назначат особен управител. Виждате колко са динамични събитията в света - вече се появяват трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания, на целия бизнес на тези компании".

Днес в "Държавен вестник" са публикувани и спешно приетите законови промени, които дават нови, по-големи правомощия на особения търговски управител, който държавата ще назначи в "Лукойл Нефтохим". Този управител освен оперативното управление ще може да извършва и разпоредителни сделки с активите на "Лукойл", което предизвика остри критики и съмнения, че властта се кани да сложи ръка на рафинерията. Още по-скандално е, че всички административни актове, договори и вписвания няма да подлежат на спиране, както и на административен и съдебен контрол, както гласят новите разпоредби в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Те бяха внесени в НС миналата седмица и само за един ден приети в ресорната комисия, както и на първо и второ четене в пленарна зала. В началото на седмицата президентът наложи вето на тези промени, но парламентът още на следващия ден го отхвърли.

Великобритания позволи да се работи с българския "Лукойл" до февруари

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предадоха Ройтерс и БТА.

Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна.

Лицензът, издаден днес от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ.

"Лукойл" обяви, че води активни преговори с няколко потенциални купувачи за продажбата на своите международни активи. Конкретна сделка ще бъде оповестена едва след сключване на окончателни споразумения и получаване на всички необходими регулаторни одобрения, се казва в съобщение на страницата на петролния гигант.

Компанията подчертава, че приоритет остава осигуряването на непрекъсната работа на активите по време на процеса на продажба и предаването им на нови собственици. "Целта е да се предотвратят рискове от прекъсвания в операциите, да се гарантират стабилни доставки на енергийни ресурси до страните, в които "Лукойл" оперира, и да бъдат запазени работните места", посочват от компанията.

Според съобщението експертни екипи поддържат постоянна комуникация с местните власти в различните региони, за да бъдат решавани своевременно всички възникващи въпроси.