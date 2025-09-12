Държавата върти бизнес с краден касов апарат

Министерства, агенции, общини - от Петрич през Перник до Ловеч и Бургас, са правили разходи за милиони, минали през абсолютно незаконен касов апарат. Институции са осребрявали съмнителни фактури за покупка на дрехи, чехли и запалки, за социални пакети и рап концерти, за ремонти на покриви, и т.н. като не е ясно в чии джобове са отивали парите, дали доставките са истински или са само на хартия, кои са участниците в тази очевидно корупционна схема. В аферата са замесени Народното събрание, полицията, агенцията за финансова инспекция, като Столичната община е абсолютен рекордьор с плащания по над 500 фактури. Потресаващата история разказа в студиото на "(О)позиция" Красен Николов, журналист от "Медиапул".

Всичко започва през 2011 г., когато една нощ неизвестни разбиват камиончето на Ивайло Костов, дребен търговец на храни по столичните пазари, и задигат и стоки, и касовия му апарат. Човекът веднага сезирал за кражбата полицията и НАП. Данъчните му издали документ, че дерегистрират устройството. Затова останал втрещен, когато през 2013 г. започнали да го привикват от различни поделения на НАП и да го питат за фактури и сделки, скрепени с бележки от отписания касов апарат. Започнали да го "канят" за обяснения и в Икономическата полиция. А прокуратурата наченала разследване за произхода на фактурите. Тормозът продължил и през следващите години, а през 2021 г. Ивайло Костов получил ревизионен акт, според който през 2015-2019 г. е навъртял 3.8 млн. лева обороти и дължи към 1 млн. лв. данъци.

Още във видеото:

- Докъде са стигнали проверките, ревизиите и разследванията?

- Открити ли са мозъците и участниците в заверата с касовия апарат фантом?

- Какво иска Ивайло Костов от прокуратурата?