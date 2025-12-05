Медия без
Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ

Днес, 16:34

Видеографът Ясен Джабиров, който беше задържан вечерта на многохилядния протест в София, гостува в предаването "(О)позиция" на "Сега", за да разкаже за вечерта на 1 декември и да сподели мисли на протестиращ гражданин.

Джабиров разказа, че е бил нает да предава на живо за видеостените на сцените.

След като свършила частта на протеста на Ларгото и Кирил Петков подканил хората на шествие, той тръгнал с тях. "Нещо като мое хоби е да документирам протестите, правя го още откакто имам камера, малко след 1989-а", казва той. Джабиров не носи отличителни знаци, че е журналист, защото предпочита да се впише в тълпата, без да го приемат за натрапник.

Проследил събитията, снимал "немирния протест" и около 12 ч. вечерта се върнал на Ларгото. "Там имаше около 200, може би, полицаи, които пазеха Министерски съвет, и тълпа, която още не можеше да се успокои и мяташе по тях бутилки, камъни, каквото намери. В един момент, докато снимах всичко това, осъзнах, че те ни заобграждат малко по малко. Докато видя откъде мога да се измъкна, получих спрей в лицето", спомня си той.

Сред задържаните имало и момчета с "ризки и пуловерчета", които за първи път били на протест. И когато полицаите ги подгонили, те просто застанали мирно, за да не бъдат арестувани. 

"В нашата килия имаше момче, на което полицай беше бръкнал в очите в ръкавица, намазана със спрей. Само от моето и неговото лице всички в килията кашляха", разказва той. "За мен спреят е нехуманен. Той не е само временно да те обезвреди, а има ефект 24 часа", смята Джабиров. При него ефектът на спрея се активирал 4 пъти, докато бил в ареста. На четвъртия път дошло и медицинско лице, за да му препоръча някой да му донесе мляко, с което да се измие.

По думите му полицаите имали няколко вида спрей. Той чул полицайка на площада, която се шегувала "с кой спрей да напръска един от протестиращите, който я дразни".

Джабиров вече е обжалвал заповедта си за задържане. Ще обжалва и акта, който му е издаден за това, че участва в протест след 22 ч.

Той е поддръжник на радикализацията на протеста, защото "тези срещу, които протестираме, те не се съобразяват нито с закон, нито с каквото и да е друго, и крадат от всички нас". "Протестът трябва преди всичко да бъде насочен като цел, за да бъде ефективен. Да се протестира пред празни сгради и да се бием с полицията... За какво?! Протестът трябва да бъде насрочен в подходящото време, на подходящо място, с достатъчно маса хора, така че да има някакъв ефект. Например да има блокади пред работното място на тези, които ни крадат. Натискът трябва да е перманентен. Гражданите имат няколко оръжия, с които да се борят - блокади, гражданско неподчинение, протести, жалби, сигнали", казва Джабиров.

Но смята, че протестът няма лидер, когото да припознае. 

Според Джабиров Даниел Митов трябва да подаде оставка, защото е "абсолютно неподходящ за този пост".

Докато е задържан, той е разпитан от СДВР в търсене на това дали някой плаща на агитките и как се организират. "По въпросите им разбрах, че те идея си нямат какво се случва", посочи той. 
 

Във видеото вижте още:

- Как е бил държан час на площада от полицията, преди да бъде отведен в районното управление.

- Доколко дискредитирани са ПП-ДБ от "сглобката" с Пеевски?

- Има ли опасност президентът Радев да се възползва от протеста, като го яхне?

-  Модерно ли е сред младежите да протестират и ще ги видим ли да гласуват?

- Историята на "човека с пачките" от съобщенията на МВР.

Ясен Джабиров, (О)позиция

