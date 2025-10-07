Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Законът допуска и граждански арест на Сарафов

Днес, 15:30

Това, че министърът на правосъдието Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков се появиха на международен форум, редом до Борислав Сарафов, за когото върховният съд постанови, че няма легитимност като и.ф. главен прокурор означава, че не живеем в правова държава, че за премиера и джуджетата около него законът, решението на съда и върховенството на правото нямат абсолютно никакво значение. 

Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" адвокат Михаил Екимджиев. Според него дали след 21 юли Сарафов е и.ф. главен прокурор се установява лесно и само на базата на закона, който е в сила от 21 януари т.г. и казва, че никой не може да е и.ф. главен прокурор и председател на върховен съд повече от 6 месеца. 

"Законът е ясен, той няма нужда от никакво тълкуване и от него автоматично следва, че след 21 юли Борислав Сарафов е един самозванец и че когато се прави на изпълняващ функциите главен прокурор, системно, при условията на продължавано престъпление, осъществява състава на член 274, алинея първа от Наказателния кодекс, който забранява самозванци да изпълняват функции, да извършват действия в компетентността на длъжностни лица", посочи Екимджиев. И сравни поведението на Сарафов с това на "бандити, които нахлузват полицейски униформи или използват катаджийски палки за осъществяване на замислените престъпления".

Сарафов поставя цялата прокуратура извън закона, смята Екимджиев. "Той я превръща в една диверсионна група, която руинира основите на правилната държава и на законността", допълни адвокатът. 

Той смята, че тълкуването, че разпорежданията на върховния съд, че Сарафов няма легитимност като и.ф. главен прокурор, се отнасят само за конкретните две дела, по които са постановени, е "перверзно формалистично разсъждение, което не държи сметка за конкретиката на фактите".

"След като Борисов Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор, това означава, че всеки редови прокурор от Софийската градска прокуратура може да образува наказателно производство срещу него и дори да го арестува, примерно по коридорите на Съдебната палата, защото там е най-удобно, за престъпление по член 274, ал. 1 от НС. Призовавам колегите там, ако наистина има истински прокурори, да го направят", каза Екимджиев. И продължи, че понеже това престъпление се извършва системно, пред очите на всички, може да бъде извършен граждански арест на Сарафов. Той обясни, че законът допуска, когато пред очите ни се върши престъпление, престъпникът да бъде задържан до неговия арест от легитимните институции.

В интервюто чуйте още:

- Защо Сарафов "не пуска" поста

- Какъв е крайният начин за излизане от тази ситуация

- Кой превърна прокуратурата в криминална групировка

- Защо Бойко Борисов има нужда от главен прокурор,държан на къса каишка

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Михаил Екимджиев, (О)позиция

Още новини по темата

Законът допуска и граждански арест на Сарафов
07 Окт. 2025

Две професии ще пострадат най-много от изкуствения интелект
03 Окт. 2025

Асен Василев не предлага нов хоризонт за ПП
30 Септ. 2025

Всеки десети в МВР е с ТЕЛК!

26 Септ. 2025

Прокуратурата лъже по делото срещу кмета на Варна, а съдът я подкрепя
17 Септ. 2025

Държавата върти бизнес с краден касов апарат
12 Септ. 2025

Бой, лъжи и видео
09 Септ. 2025

Подаваш сигнали срещу АЕЦ - оставаш без заплата
14 Авг. 2025

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
04 Авг. 2025

Реформите в образованието ще доведат до частни уроци още в 1. клас
17 Юли 2025

Десислава Иванчева: Ако лежах за убийство, щяха да ме пуснат предсрочно
22 Юни 2025

Имотната мафия най-напред пробива съда
12 Юни 2025

Пръв ще съдя БФС заради недоносчето за българските играчи
02 Юни 2025

Човек на ПП лъже ромите в гетото, че ще получат общински жилища
23 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар