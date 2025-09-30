Медия без
Асен Василев не предлага нов хоризонт за ПП

В ПП-ДБ не се води разговор за грешките от миналото, смята депутатът Явор Божанков

30 Септ. 2025

За да бъде успешна политическа сила, ПП-ДБ не трябва да търси ситуационна подкрепа от други формации, а трябва да си върне доверието на стотиците хиляди избиратели, които загуби. Това обаче минава през честен разговор за грешките от миналото, включително и при управлението на „сглобката“, а такъв разговор в обединението не се води. Такова мнение изрази депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков в предаването „(О)позиция“.

Според него обединението трябва да покаже, че може да реформира себе си, за да може да увери гражданите, че е в състояние да представи адекватна алтернатива на управлението. Проблемът е, че засега опозицията не може да даде каква конструкция може да замени настоящата власт. Депутатът се опасява, че умората и негодуванието от управлението могат да накарат хората да се обърнат към президента Румен Радев, защото виждат в него „спасител“.

„Асен Василев не е човек, който може да работи в екип ... Новият стар председател, освен че не предлага кой знае какъв нов хоризонт, за да се събере енергия зад него, не видях и идейна платформа, която да отговаря на предизвикателствата пред България“, коментира Божанков партийния конгрес на ПП.

Във видеото ще чуете още:

- Кой трябва да носи отговорност за положението в ПП-ДБ? 

- Какво ще се случи, ако ПП-ДБ се разпадне? 

- Какви са пътищата пред опозицията? 

 - Какви са сценариите за президентските избори? 

