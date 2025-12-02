На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник

Кое взриви гнева на хората точно сега? Ето какво коментира в предаването (О)позиция предприемачът Мариан Колев, управител на веригата за детски играчки "Хиполенд". "Ако тръгнем от 1990 г., такава арогантност не е имало никога - кметът на Варна, държан в ареста месеци, защото "една жена каза". Корпулентен политик се гаври с нас - твърди, че прави всичко за хората, негов депутат дърпа кабели и микрофони на опозицията в бюджетната комисия, негов колега души младеж - сътрудник на друга партия, в коридора със закачалка. Наричат децата ни "мършляци". Преди полицаи млатеха недоволни от властта, сега в парламента бият децата ни. Е, на 1 декември цяла България показа "любовта си" към онзи, който се грижи за хората", смята Колев.

Защо бизнесменът нарича оттегления проектобюджет "уникално тъп"? “Защото управляващите очакват, че като притискат и изцеждат бизнеса, ще увеличат бюджетните приходи. Защото вдигат с огромни проценти заплатите на силовите служители, за да са им верни".

"Погромът в центъра на София пред очите на бездействащи полицаи беше организирана провокация и поредна демонстрация "Не ми пука, ще правя каквото си искам". Удивително е, че агитки на двата най-големи отбора агитките бяха организирани да палят и трошат, за да се опорочи протестът. Всички видяхме как стотина хулигани с качулки публично унижиха българската полиция. Полицаите бяха превърнати в пушечно месо, очевидно имаха нареждане да не се намесват. Затова не оставка, министърът на вътрешните работи на секундата трябва да бъден съден за това, че допусна вандалщини и гавра с полицаите", възмутен е Мариан Колев.

И добавя: "Борисов не е най-голямата беля. Той се държи като изпълнител, не знам дърпат ли му ушичките, дали си дава сметка, че потъва - и той, а партията му, ако не се разграничи от Пеевски. Това правителство е "пътник" - може да има опит за ново в рамките на този парламент, но тези физиономии, които в момента са в правителството, очевидно нямат никакъв шанс, никой вече не им вярва. Ще има "бавене на топката" - идват празници, почивни дни. Няма да им помогне. Какво иска да види бизнесът в новия бюджет? Не искаме облекчения, не искаме помощи и привилегии. Просто оставете данъците каквито са, не променяйте непрекъснато закони, не тормозете бизнеса с "извън бизнес похвати".

Още във видеото:

- Как държавните "бухалки" се опитаха да смачкат "Хиполенд"?

- Какво се промени след протестите от 2020 г.

- Има ли нужда бизнесът от помощи