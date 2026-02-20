Събираме капачки, можем и чорапи да плетем, но държавата да не пречи

Случаят "Петрохан" използва ли се, за да бъде сложен намордник на гражданския сектор? Гост на предаването "(О)позиция" на "Сега" е Лазар Радков, популярен граждански активист, основател на инициативата "Капачки за бъдеще", доказал, че организираното гражданско общество може да решава проблемите там, където държавата присъства само с бездействие и корупция.

"Хората казват - пак има атака срещу гражданския сектор и прочее. Аз смятам обратното. Всеки път, когато политик по някакъв начин застане срещу гражданския сектор, всъщност той застава срещу себе си, срещу собствената си репутация. Това не му носи положителни точки, а по-скоро настройва гражданите срещу него и не вярвам да печели гласове от това, даже по-скоро обратното", коментира Радков.

Той приема на шега призивите на общинския съветник от София Ваня Григорова неправителствените организации да се занимават с плетки, готвене и организиране на срещи. "Плетенето е хубаво за нервите. Може би г-жа Григорова имала предвид, че хората, които сме в гражданския сектор, сме склонни да се претоварваме, склонни сме да прегаряме. Плетенето на чорапи би дошло много добре да сваляме малко менталното напрежение", каза Радков.

"Никъде по света държавният апарат не може да се справи с всичко в едно общество. На теория институциите са създадени да улесняват функционирането на обществото, да улесняват живота на гражданите. В някои случаи го улесняват, в други случаи не чакат толкова. Но истината е, че няма как цялата работа в държавата да се свърши само от институциите. Ако имаше, ние наистина нямаше да събираме капачки за кувьози и за линейки, а щяхме да събираме капачки за къщички за птички", посочи той. Но подчерта, че и "гражданските организациите не би трябвало и да се правят на институции, защото ни нито имаме правомощията, нито имаме бюджети".

Неговият опит сочи, че "в последните години все по-успешно в дадени случаи работим с някои институции, но с други има какво да се желае". И даде за пример как има общини, които съдействат на кампанията "Капачки за бъдеще", когато се събират капачките, но при други ги бавят, затлачват документите им и ги питат "Не ви ли писна с тези капачки".

"Аз вярвам, че полека вървим в една по-добра посока, просто стъпките са толкова малки, а пък скандалите хвърлят кал върху целия процес и върху работата и реномето на хора в държавните институции, които искат да се случват неща, искат да се подобряват нещата и работят здраво", убеден е той.

На въпрос дали има и граждански организации, които злоупотребяват, той отговори, че "дали да източват средства, дали чисто идеологически да бранят определени политически позиции (....) - да, има". Според него обаче има начини такива организации да бъда пресети.

"Аз не смятам, че в България на този етап има политик, който има капацитет да структурира така държавните институции, че наистина нуждата от активни граждански организации да бъде сведена до минимум - не защото е забранено, а просто защото държавата толкова добре си върши работа. И всъщност тогава ще има още повече граждански организации, които ще натискат още повече да се правят още по-хубави неща", посочи той. И посочи западните общества, където доброволчеството е застъпено още от детската градина.

"Най-доброто, което може да направи държавата, е да не пречи там, където има гражданска активност", казва той.

Ако обществото е активно, то може да притиска дори неправилните хора във властта да правят правилните неща, смята Радков.

Във видеото вижте още:

✔️Страхуват ли се политиците от силно гражданско общество?

✔️Колкото по-добре е развита една държава, толкова повече граждански организации има.

✔️Има ли обречени битки?

✔️Трябва ли да има по-малко държава и повече гражданско участие?