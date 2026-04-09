Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие

Решението на Конституционния съд, че не противоречи на основния закон разпоредбата, ограничаваща до 6 месеца времето, в което някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд, би трябвало да бъде краят на агонията "Сарафов". Проблемът с Борислав Сарафов, който продължава нелегитимно да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор е правен и той не може да бъде решен с репресивни методи. Това обясни служебният правосъден министър Андрей Янкулов в предаването "(О)позиция" на "Сега". Той коментира възможността кабинетът на Сарафов в Съдебната палата да бъде запечатан, да не бъде допускан в заградения си коридор на 4-ия етаж или дори да бъде арестуван.

"И какво от това означава, че той не може да си изпълнява функциите на главен прокурор, без да бъде физически в кабинета си ли?", попита министърът. И допълни, че Сарафов явно има ако не подкрепата на мнозинството от прокурорите, то поне мълчаливото им съгласие.

За да бъде арестуван Сарафов, трябва да има правно основание. "Хипотетично, твърди се, че той извършва някакви самоуправни действия. Ако това е правното основание да бъде арестуван, имаме специален механизъм за разследване на главния прокурор, по който се разследват тези престъпления. Имаме специален прокурор, който трябва да събере достатъчно доказателства, че извършено престъпление и да привлече лицето в качеството на обвиняем", посочи Янкулов.

"Как искаме да решаваме проблемите, които възникват в правната ни система? Защото това е правен проблем. Искаме да ги решаваме със средствата на наказателната репресия? Това ли ни е концепцията, по която ние като общество искаме да решим тези казуси? Че някой трябва да бъде задържан, някой трябва да бъде окован, на някого трябва да му се лиши достъпът до определено помещение и така ние ще решим правния казус", каза той.

Според него, след като правната система е безпомощна, генерално хората в нея трябва да се замислят дали правилно подхождат към казуса. "За каква правова държава въобще говорим у нас, след като един юридически проблем не може да го реши правната система", риторично попита министърът.

"Дори орган на изпълнителната власт да арестува г-н Сарафов, колко време мислите, че може да го държи този орган на изпълнителната власт арестуван? 24 часа. И какъв е смисълът от този арест тогава? После казусът отива в същата правна система, за която ние казваме, че тя не може да го реши.

Ако си мислим, че с фактически действия от подобен тип можем да решим по устойчив начин въпрос, който е на тежка криза на правовата държава, институционална криза на правовата държава, сме в огромна заблуда като общество.

С такива средства може би ще си предизвикаме краткотрайно удоволствие, краткотрайно да се убедим колко смели или решителни действия са били предприети. Но в дългосрочен аспект това на още по-голямо основание ще разгради каквито и някакви остатъци тук да съществуват от правовия ред", подчерта той.

