Янкулов: Има риск Сарафов да получи един вечен временен мандат

Съществува риск от „вечен временен мандат“ за Борислав Сарафов. Това обяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „Защо?“ с Жени Марчева по Би Ти Ви.

Янкулов коментира отказа на ВСС да разгледа предложението му за освобождаване на Сарафов. „Да, сам се оказах, може би, институционално... Сам се оказах абсолютно в прокурорската колегия, която абсолютно единодушно реши, че аз дори не мога да им предложа да си определят някой друг от хилядите прокурори.“, каза той.

Той подчерта, че няма да се откаже: „О, не. Разбира се, че не. Ще продължа с всички възможни последващи действия, които са в моята компетентност.“, каза министърът.

Янкулов потвърди, че ще обжалва решението: „Разбира се, че ще обжалвам. Това е една от възможностите, които имам да продължа процеса.“

Според него съществува риск от „вечен временен мандат“: „Това ни казва, че на практика господин Сарафов може да получи един вечен временен мандат... Това противоречи на всички принципи на правовата държава и доброто управление.“

„Вижте, в съдебната система се случват често необясними неща, които съответно рушат доверието в нея“, заяви Янкулов.

Той даде пример със смяната на главния прокурор през 2023 г.: „До момента, до който се получи тази смяна, господин Гешев беше плътно подкрепян от пленума на Висшия съдебен съвет... и отведнъж, без да има някаква обяснима логична причина, те се обърнаха срещу него и той беше съвсем набързо сменен.“

По думите му това е станало „с една доста спорна процедура“ и с назначаването на Борислав Сарафов „за няколко часа“.

Янкулов подчерта, че проблемът е системен: „Голямата картина вследствие на това няма да се промени... Проблемът със заемането на длъжността от господин Сарафов е правен проблем.“

Той добави, че има институционален разрив: „Имаме състояние, при което състави от ВКС... отказват да разгледат предложения на господин Сарафов, защото го считат за незаконен главен прокурор.“

Според него решението е възможно: „Само и единствено прокурорската колегия на ВСС просто трябва да определи някой друг от хилядите прокурори в страната.“

Паралелни мрежи в съдебната система

По темата за „гнилите ябълки“ и разследванията около „Осемте джуджета“ Янкулов заяви: „Днес ситуацията не се е развила особено, да не кажем, че е още по-зле.“

Той обясни защо: „Държавните органи, натоварени с правомощията да се опитат да проведат изчистването, някак не можаха да го сторят. Най-обоснованото предположение се оказва това, че именно тези мрежи се оказаха инфилтрирани до самите върхове на тези институции.“

На въпрос дали „тържището за бъдеще“ още съществува, той отговори: „Технически може да не е точно същото тържище, но докато ние нямаме прочистване... няма как да сме убедени, че тази ниша не е заета.“

Янкулов коментира и скандала около българския европрокурор. Ръководителят на ЕП коментира неправомерно поведение на Теодора Георгиева „по три направления“: „Аз не знам кои са тези три направления. Това си е дисциплинарно производство, водено от Европейската прокуратура. Теодора Георгиева е временно отстранена вече повече от една година.“

Той постави въпроси около срещите на Георгиева с Петьо Еврото: „Тук въпросът не бива да бъде съсредоточаван само върху г-жа Георгиева. Кой е бил другият участник в тази среща? За какво точно е говорено по време на цялата среща?“

И критикува реакцията на институциите: „Къде е коментарът на прокуратурата? Аз не мога да си представя как се хвърлят такива тежки обвинения срещу толкова високопоставен прокурор и той може да си позволи да не коментира.“

Според него ключово е да има пълна яснота: „Къде е целият запис? Къде е техническата експертиза на записа? Рязан ли е? Не е ли рязан?“

По темата за обществените реакции около случая „Петрохан – Околчица“ Янкулов заяви: „От една страна, самият случай е много трагичен, нормално е да има и конспиративни теории.“

Но подчерта и институционален проблем: „Проблемът е в институционалната реакция в първите дни.“

Той критикува поведението на прокуратурата: „Г-н Сарафов на втория или третия ден започна да хвърля неща в публичното пространство. Това доведе до политическа употреба на казуса.“

Според него това е подкопало доверието: „Голяма част от хората никога няма да повярват на данните, които се дават от институциите.“

В заключение министърът заяви: „Истината могат да им я кажат тези, които ръководят разследването. Това е прокуратурата на Република България.“