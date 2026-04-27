Тримата, отрязани за европейски прокурор, обжалват решението на кабинета

БГНЕС Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев (от ляво надясно), могат да участват и в новата процедура, но в нея номинациите им не са гарантирани.

Тримата претенденти, класирани от кабинета "Желязков" за европейски прокурор от България, но оттеглени от служебното правителство на Андрей Гюров, са атакували пред Върховния административен съд решението на министрите. Това видя "Сега" в електронното деловодство на съда.

Номинациите на Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков бяха оттеглени с решение на правителството на 9 април.Служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни, че в министерството са изследвали процедурата за номинации за европейски прокурор и са установили, че "тя страда от доста сериозни дефицити". Основният е в съставянето на самата комисия по подбора - 4 от седмината ѝ членове са от Висшия съдебен съвет, който е с отдавна изтекъл мандат, което поставя под въпрос независимостта им.

Освен четиримата членове на съвета в комисията по подбор участваха също зам.-министър на правосъдието и главният секретар на МП. Това поставя под въпрос политическия неутралитет на комисията.

Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни, допълни служебният министър.

Рискът да се забавим (с попълването на колегиума на европейската прокуратура) е по-малък от риска от повтаряне на дефицитите, които наблюдавахме и до момента, обобщи министърът. Той все пак подчерта, че решението няма нищо общо с конкретните кандидатури, а дефицитите са при органа, провел процедурата.

В следващата комисия по подбор би трябвало да участват университетски преподавател, двама върховни наказателни съдии, върховен прокурор и адвокат с поне 12-годишен опит.

С решението на кабинета "Желязков" от януари всъщност беше финализиран националният етап от процедурата и кандидатурите бяха подадени към европейския комитет по подбора. Ако номинациите не бяха оттеглени, имаше реален риск списъкът на одобрените на национално ниво кандидати да бъде отхвърлен от комитета заради процедурни дефекти. "Подобен акт би нанесъл сериозни репутационни щети на България и би довел до още по-голямо забавяне в избора на кандидат от страната", обясни още Янкулов. Според него рестартирането на процедурата е акт на превантивна държавна отговорност, целящ изпращането на кандидати, подбрани след прозрачна, конкурентна, и деполитизирана процедура.

Националните представители в европейската прокуратура сформират колегиума ѝ. В момента български представител е Теодора Георгиева, отстранена миналия март заради висяща дисциплинарна процедура. Изборът на неин приемник обаче е заради изтичането на мандата ѝ.

ВТОРИ ОПИТ

Новите кандидатури могат да се подават до 11 май. Желаещите трябва да са действащи магистрати с поне 10 години юридически стаж и безукорна репутация. Трябва да имат практически опит във финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Те трябва да са на възраст, която позволява да завършат 6-годишния си мандат, преди да станат на 70 г.

