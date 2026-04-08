Янкулов: Произнасянето на КС е краят на агонията със Сарафов

"Произнасянето на Конституционния съд (КС) би трябвало да сложи край на агонията вследствие експериментите с нормалната човешка логика дали тази разпоредба била конкретно приложима към "заварения случай" на Борислав Сарафов, или не била приложима". Това написа в пост във Фейсбук правосъдният министър Андрей Янкулов. По негови думи Конституционният съд недвусмислено е казал, че законът е въвел съвсем не самоцелно конкретен срок за временно заемане на длъжността, той е именно шест месеца и това е съобразено с Конституцията.

Във вторник 12-те конституционни съдии се произнесоха единодушно, че оспорената разпоредба на Закона за съдебната власт, предвиждаща 6-месечно ограничаване на временното упражняване на функциите на председател на върховен съд или главен прокурор от едно и също лице, не противоречи на Конституцията.

"В решението още е казано директно, че "целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице.", разяснява в социалната мрежа Янкулов.

И добавя: "Т.е. съвсем ясно е посочено от всички конституционни съдии без изключение, че 1) посочената разпоредба е в съответствие с Основния закон и 2) нейната конституционосъобразна цел е да регулира срок на временно заемане на длъжността при липса на титуляр".

Защото срок трябва да има, не е възможно функциите да се изпълняват без никакво времево ограничение. Този срок в конкретния случай е определен от законодателя на шест месеца, посочва правосъдният министър.

И припомня, че този срок по отношение на Борислав Сарафов е отдавна фактически изтекъл. Той изпълнява вече близо три години функции, които трябва да се изпълняват за шест месеца според закона, коментира Янкулов.

Удържането на привидната законосъобразност на създаденото от прокурорската колегия фактическо положение с вечния временен мандат на Борислав Сарафов вече е без никакво съмнение невъзможно, смята Янкулов.

"Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона. Има нужда Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере нов и. ф. главен прокурор, нещо, което днес стана ясно, че няма намерение да направи доброволно", каза на брифинг пред медиите зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след заседанието на ПК на ВСС, цитирана от БТА.

Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса за Сарафов. Отговорът им беше, че са чели становище на юриста Борислав Цеков, според когото вчерашното решение на Конституционния съд (по отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов бел. авт.) не обвързва Прокурорската колегия. Единствено тя е компетентна да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, каза още зам.-министър Радуловска.

Тя допълни, че според колегията Министерството на правосъдието не спазва закона с това, че разгласява факти по разследвания във връзка със Сарафов и и. д. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Руснова. След като нашето предложение за образуване на дисциплинарни производства е базирано на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, обясни зам.-министърът.

След решението на КС не само, че има основание да се повдигне отново въпросът за нов и. ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Сарафов ще освободи кабинета си, за да бъде избран нов и. ф., който ще изпълнява всички функции на главен прокурор, каза Радуловска преди началото на заседанието.

По нейните думи ако от колегията не разчетат решението на КС както го разчитат всички останали, и както и петимата членове на КС доразясниха как трябва да се тълкува законът, ще се наложи министерството отново да направи искане.