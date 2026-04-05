Иван Брегов: И този път Сарафов ще бъде спасен

05 Апр. 2026
Иван Брегов
БНР
Иван Брегов

"Иска ми се да зная, че ВСС ще приложи закона, но той прилага политически силните аргументи. Струва ми се, че Сарафов и този път ще бъде спасен - за пореден път, докато не се получи следизборния сигнал, който според мен няма да е правно силен, но ще е политически силен и ще покаже за пореден път, че в независимата съдебна власт един от елементите на влияние е политическият, другият е икономическият и вътрешноинституционалният". Това заяви пред БНР Иван Брегов - ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика. Коментарът му бе във връзка с внесеното предложение от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за дисциплинарно уволнение на и.ф. главнен прокурор Борислав Сарафов. 

"Този правосъден министър ползва целия правен инструментариум, за да оспори самонастаняването и самоограждането с власт на Сарафов - нещо, което той не прави сам. Той е институционално и неправомерно подкрепен от ВСС. Прокуратурата сама по себе си ползва двойствен стандарт. Пред западните институции, пред г-жа Кьовеши твърди, че българският европрокурор е извършил престъпление или поне има събрани достатъчно доказателства, за да се презумира, че има извършено такова престъпление, а същевременно на българска територия редовият прокурор не е внесъл обвинителен акт. Тук идва голямото разминаване", коментира Брегов.

По негови думи Сарафов, по силата на основния закон, е бил длъжен, след като е известен за всичко това и е подал такива данни пред Кьовеши, да извърши надзор и да каже защо това не е по годен начин институционално задействано. Това е най-силното дисциплинарно основание, което Янкулов е успял да открие и да защити пред ВСС". "Останалите няколко елемента са свързани с погазването на етични норми, което също е основание за започване на това дисциплинарно производство", каза Брегов. Според него това са много силни аргументи, добре обезпечени с факти:

"Сега не знам как прокурорската колегия на ВСС или пленумът, който е компетентният орган да избира и освобождава временно изпълняващия функциите главен прокурор, ще подмине. Ако го направи, това ще е едно доста интересно поредно погазване на правопорядъка - такъв, какъвто съществува", добави той.

Правилата не трябва да позволяват вкореняването и в съда, и в прокуратурата на взаимообвързаности, взаимопомощ и солидарност, които от прокуратурата се преместиха и в съда, категоричен бе Иван Брегов. Според него независимостта на съдебната власт трябва да е обезпечена само след щателна проверка на нравствените, а след това и на професионалните качества на съдиите и прокурорите. По думите му ако трябва да се търси механизъм за промяна, това е овластяването на прокурорската колегия, така че тя да е по-силна спрямо главния прокурор:

Брегов обяви, че ВСС не гарантира институционалната и професионалната независимост на съдиите, прокурорите и следователите, а се превръща в "инструмент за разпределяне на вътрешно влияние между отделни кръгове в съдебната власт - някои от които са лични зависимости". 

Той  подчерта, че този ВСС се опитва да бутне напред назначаването на нови съдии във ВАС, както и на нова администрация. Това ще струва 2 млн. лв. на българските данъкоплатци, изчисли той. Според него ако тези средства бъдат изхарчени по друг начин, те пак могат да са за правосъдие, но да го укрепят институционално.

"Политическото влияние в съдебната власт е това, което я развращава отвън. Но съдебната власт няма имунен отговор на самите кръгове и зависимости на солидарност в самата нея", коментира експертът.

"Скептичен съм към това дали трябва да се връщаме към антикорупционните органи, или трябва да поставим фокуса отново върху прокуратурата и съда", посочи той. 

Брегов не адмирира, че решенията ще дойдат отвън. Това трябва да са наши осъзнати действия, категоричен е той и добави, че оттам трябва да се тръгне. 

Правният експерт не е оптимист, че в следващото НС ще има воля за сериозно занимаване с проблемите в съдебната система.

Още новини по темата

Прокуратурата крие какво е подписвал Сарафов, откакто е незаконен
04 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

Министър Янкулов поиска Сарафов да бъде уволнен като прокурор
31 Март 2026

Янкулов: Ще превърнем Сарафов в жертва, ако го извадим насила от кабинета
29 Март 2026

Новият спецпрокурор отказа да разследва Сарафов
25 Март 2026

Само прокурорската асоциация остана да брани вечния мандат на Сарафов
23 Март 2026

Янкулов: Има риск Сарафов да получи един вечен временен мандат
22 Март 2026

Янкулов обжалва отказа на ВСС да махне Сарафов
21 Март 2026

Борисов: Сарафов няма да бъде сменен
14 Март 2026

Прокурорската колегия на ВСС отказа да смени Сарафов
11 Март 2026

Андрей Янкулов: Удряйки Т. Георгиева, прокуратурата се дискредитира
11 Март 2026

Прокуратурата: Като държи Сарафов, ВСС не е извършил престъпление
11 Март 2026

"СарафOFF, уволнен си'': Протестиращи в София искат оставката на Сарафов
10 Март 2026

Сарафов яростно контраатакува Янкулов и Теодора Георгиева

10 Март 2026

