Екимджиев: ВКС да направи радикален реподбор по върховете на системата

Днес, 11:22
Михаил Екимджиев
Личен архив
Михаил Екимджиев

Специална комисия, съставена от съдии от Върховния касационен съд, да направи "радикален реподбор по върховете на съдебната система в рамките на година". За нова призова адвокат Михаил Екимджиев в интервю по Нова тв. Той коментира ситуацията с оттеглянето на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, което последва след ултиматума на Иван Демерждиев от "Прогресивна България".

Системата трябва да бъде прочистена от престъпниците, категоричен е Екимджиев.

Пред "Сега" той уточни, че прочистването може да стане със закон с еднократно действие - в рамките на една година. И изобщо не трябва да бъде обусловено от избора на Висш съдебен съвет и Инспекторат към него.

По думите на адвоката трябва да се започне от "въшките" във ВСС (определението беше дадено от един от членовете на съвета в разговор с Иван Гешев в последните му дни като главен прокурор). Тези хора нямат място обратно в съдебната система. След това трябва да се "мине" през председателите на всички съдилища и прокуратури. На тест за лоялност трябва да се подложат и всички магистрати, които протичат в делата "Осемте джуджета" и "Нотариуса".

На въпрос дали такъв закон няма да противоречи на Конституцията, Екимджиев отговори, че тя защитава ценности. Сега ситуацията е извънредна - "системата трябва да бъде прочистена от бандитите. Правосъдието не може да се осъществява от престъпници".

"Ако не беше толкова зле в съдебната система, такава мярка щеше да е прекомерна", каза още той и допълни, че ако има разум в Конституционния съд, той ще приеме, че мярката е пропорционална в конкретната ситуация".

Екимджиев дори допусна възможност в този едногодишен период, за търсене на дисциплинарна отговорност от магистратите, да могат да се използват и данни, събрани със специални разузнавателни средства. Освен това трябва да бъде удължена и давността за дисциплинарно преследване.

За новия и.ф. главен прокурор

Екимджиев описа новия и.ф. главен прокурор - досегашната заместничка на Сарафов Ваня Стефанова, като изпитан кадър - още от аферата "Костинброд". "Ваня Стефанова беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата ортачка да бъде и.ф. главен прокурор", заяви адвокатът пред Нова тв.

"В нормалните правови държави за много по-дребни професионални провали (като аферата "Костинброд") прокурори биват отстранявани въобще от системата. А тук Стефанова сега е монтирана за главен прокурор", допълни той пред "Сега".

Според него оттеглянето точно в този момент на Борислав Сарафов изглежда като опит за договорка с новата власт. "Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов", каза още той.

"Разобличител отвътре"

Съдия Владислава Цариградска пък допусна, че Сарафов може да стане "разобличител отвътре". Тя е категорична, че не трябва да се прибързва в действията спрямо съдебната власт, "за да не допуснем нови грешки и инсталиране на следващите по-добре опаковани джуджета и нотариуси във ВСС". Съдията подчерта в интервю за Нова тв, че е необходимо спешно, със закон, да бъдат ограничени правомощията на ВСС с отдавна изтекъл мандат. 5-годишният мандат на действащия в момента ВСС изтече през октомври 2022 г.

Цариградска смята, че преди да се пристъпи към реподбор по върховете на съдебната система, трябва да има "прочистване на системата за злодеяния". Цариградска е на мнение, че всички досъдебни производства, свързани с Мартин Божанов - Нотариуса и Петьо Петров - Пепи Еврото, трябва да бъдат предоставени в Народното събрание, "за да може информацията да се използва за прочистване" на системата.

Ключови думи:

Михаил Екимджиев, Владислава Цариградска, Борислав Сарафов, Ваня Стефанова

