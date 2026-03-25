ПП-ДБ поиска уволнение за член на прокурорската колегия на ВСС

Коалицията настоява Йордан Стоев да се махне заради негов разговор с главния прокурор Иван Гешев

Днес, 15:57
Йордан Стоев
стопкадър bTV
Йордан Стоев

ПП-ДБ внесе искане до Пленума на Висшия съдебен съвет за дисциплинарното освобождаване на Йордан Стоев, член на прокурорската колегия на ВСС от парламентарната квота.

"Искането стъпва на публични данни, включително разпространен от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва лице, идентифицирано като Йордан Стоев. В разговора се съдържат данни за неформални контакти с политически фигури, включително споменаване на „Бойко“ и „Банкята“, както и обсъждане на процеса по освобождаването на самия Гешев", пише в официално съобщение на коалицията.

Не става ясно защо ПП-ДБ са се сетили чак сега за този случай - близо 3 години след като Гешев публично извади въпросния запис.

В мотивите на ПП-ДБ от искането им до ВСС сега се посочва, че "от съдържанието на разговора се очертава „фактическа обстановка, при която Й. Стоев осъществява неформално посредничество между ключови политически фактори в държавата и главния прокурор“, включително съвети как да подаде оставка срещу гаранции и възможни бъдещи назначения като посланик".

Според коалицията подобно поведение е в пряко противоречие с изискванията за независимост, безпристрастност и политическа неутралност на членовете на ВСС. „Самото наличие на публично разпространен запис за неформални контакти… е обективна индикация за нарушаване на правните и етични стандарти“, се казва в мотивите.

От ПП-ДБ подчертават, че проблемът не е само в конкретния случай, а в липсата на последствия за подобно поведение. Продължаващото участие на Стоев в кадрови и дисциплинарни решения, въпреки тези данни, допълнително подкопава доверието в съдебната власт.

Случаят поставя и по-широк въпрос: дали ще има отговорност при системно неспазване на закона и етичните стандарти в съдебната система. Според ПП-ДБ оставянето на фигури, около които има обосновани съмнения за зависимости, какъвто е и случаят с Борислав Сарафов, показва отказ от реална реформа и задълбочава усещането за безнаказаност.

В мотивите се подчертава още, че публичното оповестяване на подобни контакти „поражда обосновано съмнение в способността на члена на ВСС да действа безпристрастно“, както и че подобно поведение „ерозира доверието на обществото в независимостта на кадровите решения“.
Допълнително се отбелязва и неприемливият тон в разговора, в който членове на прокурорската колегия са наречени „въшки“, което нарушава принципите на вежливост и благоприличие и уронва престижа на съдебната власт.

От ПП-ДБ посочват още, че продължаването на мандата на Йордан Стоев, който вече е изтекъл, и участието му в решения на ВСС е несъвместимо с изискванията за почтеност и независимост. „Налагането на най-тежката дисциплинарна санкция е необходимо за възстановяване на минималния етичен стандарт и общественото доверие“, се казва в искането на ПП-ДБ.

От коалицията заявяват, че Народното събрание носи политическа отговорност за възстановяване на доверието в съдебната система и че подобни случаи не могат да бъдат подминавани без последствия.

Записът беше разпространен от самия Гешев през пролетта на 2023 г. в разгара на скандала, който приключи с уволнението му като главен прокурор. Стоев беше и един от членовете на ВСС, които подписаха искането за освобождаването на Гешев, което скоростно беше разгледано и уважено от съвета. От разговора става ясно, че Стоев е много навътре в задкулисните игри на ВСС и политическата власт. "Ти знаеш, че са малко въшки", казва той на Гешев по адрес на останалите си колеги, подписали искането, когато Гешев се оплаква, че не са му се обадили.

Самият Стоев твърди, че записът и чатовете с него, показани от Гешев, са манипулирани.

Прокурорска колегия на ВСС, ПП-ДБ, Йордан Стоев

