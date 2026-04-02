ВСС се размърда да проучи воаяжите на градската прокурорка с Петьо Еврото

"По повод публикации в медиите, свързани с и. ф. административния ръководител на Софийска градска прокуратура г-жа Емилия Русинова, Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се самосезира и проведе извънредно заседание на 1 април 2026 г. Изискана е информация от съответните органи за предприети действия и за налични данни, касаещи изнесеното в медиите."

Това кратко съобщение пусне днес пресслужбата на Висшия съдебен съвет, макар че общественият интерес около Русинова е голям. Прожекторите се насочиха към нея, след като в понеделник служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че прокурорката е минавала през границата в посока Северна Македония в една и съща кола заедно с Петьо Петров-Еврото - бившия шеф на столичното следствие, а сега адвокат, обявен за издирване и сочен като идеолог на мрежата за влияние в съдебната система "Осемте джуджета".

И от министерството на правосъдието чакат справката от МВР, за да бъде преценено дали министърът да не поиска дисциплинарно наказание за Русинова, както поиска във вторник уволнението на Борислав Сарафов от съдебната власт, който също не се е появявал публично, откакто обяви делото "Петрохан" за "Туин Пийкс" и вкара в обращение версията за педофилска секта.

Преди наскоро да бъде отново назначена на възловия пост, Русинова беше градски прокурор и в периода 2016-2020 г. След това беше зам.-апелативен и апелативен прокурор на София. По времето на въпросното общо пътуване вече са били публикувани филмите на Антикорупционния фонд, осветяващи Петров. При избора ѝ сега никой от Прокурорската колегия на ВСС не я попита за връзките ѝ с Еврото, въпреки че в публичното пространство циркулира снимка, на която тя е пред "Осемте джуджета".

Малко след избора ѝ Русинова беше посочена от европрокурорката Теодора Георгиева като човека, завел я на среща с Еврото в ресторанта "Осемте джуджета". Русинова и не е коментирала нито един от тези скандали, въпреки опитите на различни медии, включително и на "Сега" да се свържат с нея. Миналата седмица пък се разбра, че много бързо градската прокуратура е иззела от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева - тоест Русинова ще проверява сама себе си.

"Мълчанието на Русинова е оглушително и нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват заплата от над 5000 евро на месец, така и за българските институции", каза Дечев днес. И нарече това поведение "мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото".

Той разкри още, че многократно Русинова и Петров са преминавали границите на съседни държави в 2 автомобила с едни и същи лица - понякога с тях пътувал Петров, друг път - Русинова. И това се е случило след април 2020 г. и филмите на АКФ.

"Автомобилите са ползвани както от Петров, така и от Русинова. Пътували са с 4-5 лица. В определени случаи - Петров, в други - Русинова", каза министърът в понеделник.

Русинова още се води изпълняващ функциите, тъй като избора ѝ се оспорва пред съда от другия кандидат за градски прокурор - Бойко Атанасов.

БЪРЗАТ БАВНО

Междувременно днес Пленумът на Висшия съдебен съвет реши, че първо ще изработи правила, а след това ще обсъди предложението на 48 депутати за дисциплинарното освобождаване на Йордан Стоев като член на съвета. Този ВСС стъпи в длъжност през октомври 2017 г. Но явно близо 9 години по-късно и с отдавна изтекъл 5-годишен мандат се присеща, че има нужда от такива правила. Срокът, който членовете на съвета си дадоха за изработването им, е 2 седмици.

Инициативата за уволнението на Стоев дойде от ПП-ДБ, но беше подкрепена и от МЕЧ и АСП. Повод за него е записан разговор между Стоев и Иван Гешев в навечерието на освобождаването на последния от поста главен прокурор. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с "Бойко" и "Банкята" и се обсъжда процесът по освобождаването на самия Гешев, а Стоев коментира по адрес на членовете на ВСС: "Ти знаеш, че са малко въшки."

След гласуването на правилата, Пленумът на ВСС ще трябва да се произнесе по допустимостта на искането.

Един от първите въпроси, които ще стоят на вниманието на членовете на съвета, е дали не са изтекли давностните срокове, обяснява "Лекс".