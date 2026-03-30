Градската прокурорка и Пепи Еврото са излизали с една кола през границата

Шефката на ключовата Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минала през границата в една и съща кола заедно с Петьо Петров - Еврото - бившият шеф на столичното следствие, а сега адвокат, обявен за издирване, и сочен като идеолог на мрежата за влияние в съдебната система "Осемте джуджета". Това се е случило на ГКПП "Златарево" към Северна Македония, обяви днес на специален брифинг служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Преди наскоро да бъде отново назначена на възловия пост, Русинова беше градски прокурор и в периода 2016 - 2020 г. След това беше зам.-апелативен и апелативен прокурор на София. По времето на въпросното общо пътуване, вече са били публикувани филмите на Антикорупционния фонд, осветяващи Петров. При избора ѝ сега никой от Прокурорската колегия на ВСС не я попита за връзките ѝ с Еврото.

Неотдавна Русинова беше посочена от европрокурорката Теодора Георгиева като човека, завел я на среща с Еврото в ресторанта "Осемте джуджета". Русинова и до днес не е коментирала това. Миналата седмица пък се разбра, че много бързо градската прокуратура е иззела от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева - тоест Русинова ще проверява сама себе си. "Мълчанието на Русинова е оглушително и нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват заплата от над 5000 евро на месец, така и за българските институции", каза Дечев днес. И нарече това поведение "мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото".

Той разкри още, че многократно Русинова и Петров са преминавали границите на съседни държави в 2 автомобила с едни и същи лица - понякога с тях пътувал Петров, друг път - Русинова. И това се е случило след април 2020 г. и филмите на АКФ.

"Автомобилите са ползвани както от Петров, така и от Русинова. Пътували са с 4-5 лица. В определени случаи - Петров, в други - Русинова", каза министърът.

"Сега" потърси Русинова за коментар, но тя не отговори на мобилния си телефон.

Реакция беше потърсена и от Висшия съдебен съвет, както и министъра на правосъдието, който би могъл да инициира дисциплинарно производство срещуу Русинова, ако приеме, че с действията си тя е уронила престижа на съдебната власт. От министерството казаха за "Сега", че е поискана официална информация от МВР за съобщеното от вътрешния министър.