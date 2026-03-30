Градската прокурорка и Пепи Еврото са излизали с една кола през границата

Емилия Русинова мишкува и "тихо хрупа сиренце от мандрата на Петьо Еврото", обяви вътрешният министър

30 Март 2026Обновена
Емил Дечев
Шефката на ключовата Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минала през границата в една и съща кола заедно с Петьо Петров - Еврото - бившият шеф на столичното следствие, а сега адвокат, обявен за издирване, и сочен като идеолог на мрежата за влияние в съдебната система "Осемте джуджета". Това се е случило на ГКПП "Златарево" към Северна Македония, обяви днес на специален брифинг служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Преди наскоро да бъде отново назначена на възловия пост, Русинова беше градски прокурор и в периода 2016 - 2020 г. След това беше зам.-апелативен и апелативен прокурор на София. По времето на въпросното общо пътуване, вече са били публикувани филмите на Антикорупционния фонд, осветяващи Петров. При избора ѝ сега никой от Прокурорската колегия на ВСС не я попита за връзките ѝ с Еврото.

Неотдавна Русинова беше посочена от европрокурорката Теодора Георгиева като човека, завел я на среща с Еврото в ресторанта "Осемте джуджета". Русинова и до днес не е коментирала това. Миналата седмица пък се разбра, че много бързо градската прокуратура е иззела от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева - тоест Русинова ще проверява сама себе си. "Мълчанието на Русинова е оглушително и нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват заплата от над 5000 евро на месец, така и за българските институции", каза Дечев днес. И нарече това поведение "мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото".

Той разкри още, че многократно Русинова и Петров са преминавали границите на съседни държави в 2 автомобила с едни и същи лица - понякога с тях пътувал Петров, друг път - Русинова. И това се е случило след април 2020 г. и филмите на АКФ.

"Автомобилите са ползвани както от Петров, така и от Русинова. Пътували са с 4-5 лица. В определени случаи - Петров, в други - Русинова", каза министърът.

"Сега" потърси Русинова за коментар, но тя не отговори на мобилния си телефон.

Реакция беше потърсена и от Висшия съдебен съвет, както и министъра на правосъдието, който би могъл да инициира дисциплинарно производство срещуу Русинова, ако приеме, че с действията си тя е уронила престижа на съдебната власт. От министерството казаха за "Сега", че е поискана официална информация от МВР за съобщеното от вътрешния министър.

8 прокурори са изключени от случайното разпределение на делото "Хемусгейт"
8 прокурори от Софийската апелативна прокуратура (САП) са изключени по нареждане на тогавашната си шеф и. ф. апелативен прокурор Емилия Русинова от случайното разпределение на преписките за последната седмица на февруари през 2025 г.
27 Февр. 2026

 

Булфото Емилия Русинова
Осемте джуджета, Емил Дечев, Емилия Русинова

