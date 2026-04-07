Дечев: През 2017 г. плавахме с Теодора Георгиева и още 10 души в Гърция

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев разказа пред БНР, че през 2017 г. бил на почивка с бъдещия европейски прокурор от България Теодора Георгиева, но след 2020 г., когато тя става европейски прокурор и заминава за Люксембург, не е имал никакви контакти с нея.

"Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура... Аз познавам изключително много прокурори. Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно - през 2017 г. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 г., когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси", разказа вътрешният министър пред националното радио.

"Считам, че е направила грешка като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякор - Петър Петров, известен като Еврото.Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург й е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва", коментира още Дечев и добавя, че МВР работи по твърденията ѝ.

Вътрешният министър обяви и, че имало смущаващи данни от т.нар. "архив на Пепи Еврото". Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ), заедно с т.нар. "архив на Петьо Петров-Еврото". Той изпрати сигнала, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

"Работим по него, но не мога да обявя чувствителна информация. Тази информация обаче трябва да бъде изпратена на Софийската градска прокуратура", отбеляза още Дечев.

"Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура - единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи", каза МВР шефът.

Вътрешният министър коментира и акциите срещу купуването на гласове. "Има изземване на пари, когато лицето не може да докаже техния произход. Но методите, по които действат тези хора, са разнообразни. Има опрощаване на версии в магазини за хранителни стоки, във фризьорски салони, има раздаване на социални помощи от неправителствени организации, от партийни активисти, които ги представят за дадени от определена политическа партия, за която призовават да се гласува на предстоящите избори. И най-отвратителното нещо – предлагат се пари на ученици от 11 и 12 клас, които имат избирателни права", заяви той.

Дечев обясни какво се е случило в Кърджали, където политически лидери браниха шефа на пощата. "Случи се нещо скандално. Има новина. В един и същи ден, след този случай, прокурор от териториалното отделение на Районна прокуратура – Кърджали, в град Момчилград, Кърджалийска област, е издал първоначално постановление, с което приема, че са събрани всички необходими доказателства, извършени са всички действия по разследване за изясняване на обективната истина, проведено е пълно, всестранно и обективно разследване и въз основа на всички тези действия на разследващия полицай, може да се направи заключение, че има достатъчно данни ръководителят на пощите в област Кърджали да е извършил две престъпления. Едното, свързано с политическите права на гражданите – купуване на гласове, а другото – заплаха срещу две физически лица. Дадено е разпореждане на разследващия полицай да привлече ръководителя на пощата в Кърджали като обвиняем", разказва МВР- шефът

И добавя: "Същият ден, само няколко часа по-късно, същият прокурор издава ново постановление, с което заявява, че все още има нужда да се извършват допълнителни действия по разследването, че трябва да се разпитват още свидетели, включително ръководителят на пощите трябва да бъде разпитан не като обвиняем, а като свидетел. Това постановление е изпратено на разследващия полицай. За мен това е скандално!"

МВР не е единственият фактор в този изборен процес. Ако българската прокуратура не си върши съвестно работата, ние ще имаме огромен проблем, казва още Дечев.