Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пеевски използва Кьовеши за атака срещу Теодора Георгиева

Председателят на ДПС поиска да бъде свалена охраната на отстранения европрокурор

Днес, 08:45
Теодора Георгиева
Нова тв
Теодора Георгиева

Председателят на ДПС Делян Пеевски използва интервюто на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да нападне доскорошния български европрокурор Теодора Георгиева и дори да поиска сваляне на охраната й.

"Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. В интервю пред БТВ Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации. Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори. Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор", смята Пеевски. И поиска властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена й от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.

Пеевски смята да "защити името си" от всеки, който го набеждава, дискредитира и клевети, особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева.

В интервюто си вчера Кьовеши опроверга твърденията, че Георгиева е била освободена заради работата си по разследването за източване на пари за разширяването на газохранилището "Чирен". Тя каза, че срещу Георгиева е имало две дисциплинарни проверки и че тя е отстранена с единодушното решение на 24 европрокурори от различни държави. И даде ясно да се разбере, че проблемите започват още от начина, по който е назначена Георгиева, видеото от срещата й с Петър Петров-Еврото в ресторант "Осемте джуджета".

Самата Георгиева съди България в Съда на ЕС в Страсбург. Тя претендира, че са нарушени правото ѝ на свободно изразяване на мнение, правото на личен и семеен живот, както и правото ѝ на ефективни правни средства за защита. В жалбата се казва, че тя е жертва на прокурорски произвол, че срещу нея се води "инквизиционно производство", без да може да се защити, защото формално не е обвиняема, че прокуратурата провежда институционална вендета срещу нея заради разкритията ѝ.

В жалбата пише, че по делото "Чирен" разследващи полицаи, ръководени от тогавашния директор на ГДБОП, а сега депутат от ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - Калин Стоянов, забавили критично и на практика провалили претърсване и изземване на доказателства от офиси на "Булгартрансгаз". "От разпити на свидетели Георгиева установила, че Д. Пеевски е искал 20 милиона подкуп от подизпълнители на проекта", пише още в жалбата и се казва, че са събрани и доказателства, уличаващи в престъпление Владимир Малинов - бивш министър на енергетиката, а сега шеф на "Булгартрансгаз". Георгиева решила, че публичността може да е нейна защита и по време на конференция на 4 февруари 2025 г. разказала за саботаж от МВР. След което започнала да получава заплахи, че "ще бъде размазана в медиите, ако не спре" и че "В. Малинов е много свестен човек, който е бил принуден да подпише и няма вина".

Георгиева подаде сигнал до министерството на правосъдието за "заплахи, натиск и уронване на престижа на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания". След това служебният вътрешен министър Емил Дечев й назначи охрана.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Теодора Георгиева, Лаура Кьовеши

Още новини по темата

Лаура Кьовеши атакува остро Теодора Георгиева
17 Май 2026

Българският европрокурор съди държавата в Страсбург
16 Май 2026

Теодора Георгиева до Съда на ЕС: Кьовеши превиши правомощията си
12 Апр. 2026

Кьовеши удари евроизмама с батерии в Румъния с обиски в България
09 Апр. 2026

Кабинетът оттегля номинациите за европрокурор заради опорочена процедура
07 Апр. 2026

Дечев: През 2017 г. плавахме с Теодора Георгиева и още 10 души в Гърция
07 Апр. 2026

Кьовеши поиска имунитета на 11 гръцки депутати
01 Апр. 2026

Кьовеши арестува 11 българи и украинци във фабрика за цигари в Италия
19 Март 2026

Кьовеши: При Теодора Георгиева има неправомерно поведение по 3 направления
18 Март 2026

Пеевски се стресира от интервюто на вътрешния министър за "Сега"
12 Март 2026

Андрей Янкулов: Удряйки Т. Георгиева, прокуратурата се дискредитира
11 Март 2026

8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
11 Март 2026

Сарафов яростно контраатакува Янкулов и Теодора Георгиева

10 Март 2026

Германецът Андрес Ритер ще заеме мястото на Кьовеши
09 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса