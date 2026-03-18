Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кьовеши: При Теодора Георгиева има неправомерно поведение по 3 направления

Тя обяви, че ръководената от нея европрокуратура няма нищо общо с ареста на Бойко Борисов

Днес, 18:16
Лаура Кьовеши
Заключението при българския европрокурор Теодора Георгиева беше, че е имало неправомерно поведение по три направления. Това обяви ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши при изслушването си за представянето на доклада на прокуратурата на ЕС за миналата година пред комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол, съобщава БТА.

Кьовеши  обаче отказа да запознае евродепутатите с подробности по случая с Георгиева заради неприключилите процедури. В отговор на въпроси тя посочи, че е била предприета дисциплинарна процедура срещу Георгиева. Това беше вътрешна процедура, след това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления, поясни Кьовеши.

Решихме да поискаме от ЕП, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата. Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания, ще изчакаме процедурата да завърши, каза тя.

По думите на Кьовеши Европейската прокуратура няма връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов преди четири години. Тя уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване.

В общото си изложение европейският главен прокурор отбеляза, че Прокуратурата на ЕС разследва съмнения за измами за над 45 милиарда евро от европейския бюджет. Разкрихме престъпни организации, които източват европейския бюджет, равнището на тези измами беше подценено, каза Кьовеши. 

Не бях назначена, за да замитам проблемите под килима. Работих така, че законът да се прилага еднакво за всички и дадох всичко от себе си, добави тя. По нейните думи Андрес Ритер, който поема ръководството на Европейската прокуратура от есента, ще поддържа работата на най-високо равнище.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Само преди дни  пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция обяви, че колегията на Европейската прокуратура е признала българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Колегията е приела за установени, нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции.

Колегията не наложи наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че може да се стигне и до освобождаване от длъжност на европейския прокурор от България.

Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението, както и за становището на Дисциплинарния съвет.

По регламент единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, като искането за това може да бъде отправено от Европейския парламент, Съвета или Комисията. Затова преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, европейската прокуратура оставя на отговорните институции да преценят дали да не поискат уволнението на Георгиева.

Българският европейски прокурор остава отстранен от длъжност до постановяване на окончателно решение, като възнаграждението му е замразено, се казваше още в съобщението на европрокуратурата..

„Какво значи тежко нарушение? Първо – какво значи нарушение? Второ - какво е тежко нарушение? Има ли политическо влияние от определени фигури? И в крайна сметка не е ли важно да се знае какво точно е това, което се е случило“, коментира случая самата Теодора Георгиева. На въпроса какво се е случило, тя заяви:  „Не знам. Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Кьовеши, Теодора Георгиева, Бойко Борисов

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?