Борисов обяви Радев за "новия Орбан"

Бойко Борисов избра закриването на предизборната кампания на ГЕРБ тази вечер в Самоков, за да сподели мисли по повод загубата на изборите в Унгария от досегашния премиер Виктор Орбан, с когото имаше топли отношения. Борисов се смята за различен от него, но пък приравнява основния си конкурент Румен Радев към унгарския политик.

"Виктор е антикомунист, приятел, но разликите са огромни. Ние сега имаме новия Виктор Орбан в лицето на Радев", обяви Борисов пред съпартийците си. Той твърдеше, че при кабинета "Желязков" външният министър на Орбан е идвал тайно при Радев, тогава все още президент, без да осведоми правителството в София. За това го информирал Георг Георгиев, който по онова време беше външен министър, назначен от ГЕРБ.

"Виктор ще ми остане в сърцето като приятел, но сме били много различни", казва сега Борисов. Според него в България не трябва много да се радваме на това, което става в Унгария. Илюстрира мнението си като цитира поговорка: "На малко прасе и нов началник не се радвай – не знаеш какво ще излезе след това."

БАЛОНИ И МИЛИЦИОНЕРИ

Водачът на ГЕРБ вярва, че "балонът за Радев спада". "Навсякъде в страната питам – къде е вълната? Или има скрит вот? Или на израелските фирми алгоритмите да заработят?", енигматично каза той, без да обясни за какви фирми и алгоритми говори.

После пита един от кандидатите си – бившият шеф на МВР Младен Маринов, дали съперникът му от "Прогресивна България" Румен Миланов "вдига вълна". Маринов отвърна, че вълната се вдигала само "в легена". "Милиционерски шеги! Тук с Радев сме равни. Милиционер – водач на "Прогресивна България", милиционер и нашият. Толкова сега, какво да направиш? Няма да се критикувам толкова, Румене, за тази работа", развесели се Борисов.

По-късно разказа друга история – че навремето препоръчал Миланов за шеф на НСО на тогавашния президент Георги Първанов. Спомни си и за промените в Конституцията, с които, заедно с ПП-ДБ и ДПС, отнеха възможността на Радев като президент да назначава еднолично служебните правителства. И обясни, че това е било направено, защото "всички виждаха, че става монархия, едноличен собственик на държавата".

ДАНЪЧНА ФИЛОСОФИЯ

Борисов обсипа бизнеса с клетви за вярност и му обещаваше какви ли не данъчни облекчения. Покрай това сподели и данъчната си философия.

"Глупостите им с прогресивните данъци! Тези, които работят, да дават повече на тези, които не искат да учат, и да има равенство! Няма равенство в живота! Има, който учи, който се труди. Той има повече! Не да търсим дългове, за да живеят всички добре!", викаше почти яростно Борисов. Не се разбра на кого толкова се разгневи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Служебният кабинет на Андрей Гюров да внесе проект на държавен бюджет, предлага съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев. Той изтъкна, че следващият парламент трябва да приеме бюджета, а също нов Закон за съдебната власт и антикорупционни мерки, предложени от ПП-ДБ, още преди да се водят разговори за управленско мнозинство. Като условие за бюджета посочи да не се вдигат данъците и да не се надскачат рамките на бюджетния дефицит.

Той коментира и въпроса с кого ПП-ДБ смятат да "разбият модела Борисов-Пеевски". "Кой може да се бори с този модел? ГЕРБ - не, защото Борисов и Пеевски са едно и също. “Възраждане”, освен фашизоидните си елементи, е васал на ГЕРБ. Остава “Прогресивна България”. Но дотук от тях сме чували само думи и то думи с поглед към Русия. Ние няма да направим компромис за това. Тези, които твърдят, че се борят с модела “Пеевски-Борисов”, трябва да го докажат с действия", каза Мирчев в интервю пред bTV.

Неговият колега в ПП-ДБ Асен Василев също хвана на мушка "Прогресивна България", за които обяви, че икономическите им възгледи са "несвързани, крайнодесни, по-десни от постната пица на Дянков". Той също постави преди всичко избора на нови членове на ВСС, ограничаване на правомощията на главния прокурор и избор на нов титуляр на поста. "За това трябват 160 депутати, без ДПС и ГЕРБ. Чак след това може да се говори за правителство", отсече Василев в предаването "Денят с Веселин Дремджиев".