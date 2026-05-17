Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов се чувства лесна мишена без охраната си

Днес, 15:41
БГНЕС

"Нямам охрана, много съм лесен сега", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред младежкия актив на партията в Пловдив. "Ще се прибирам по светло. Управляващите направиха всичко да ме сложат на мерника. Даже искат да не влизат колите във вътрешния двор на парламента, да спират на улицата. - че да има пряка видимост. Щото сега те изчисляват как се движа. И без мен, и с мен - ще съмне", заяви Борисов.

Експремиерът обясни, че не може да е с отпаднала необходимост, тъй като е работил срещу огромни картели, срещу Хизбула и е помагал на Украйна.

"Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към някои групи от обществото. И го направиха много бързо. Като главен секретар на МВР вследствие на най-големите операции срещу наркотрафика в Европа, тези, които се упражняват по моето име сега, съм получил най-високите правителствени награди на Италия, на Испания, на Франция, - искам да попитам, всичко това с "отпаднала необходимост" ли е? Да ги питам, когато дадохме ракетите за Украйна, когато разрешихме самолетите да стоят на летището в София - това отпаднала необходимост ли е?, попита още Борисов. "Опитват се сега да шикалкавят, но забравят, че 14 милиарда съм вкарал в бюджета, а те пресмятат цената на охраната. И ви казвам, че ако някой ден се случи нещо с мен, да знаете - политическо е", завърши Борисов.

 

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/videos/1659565975192477

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов

Още новини по темата

НСО свали охраната на Пеевски и Борисов
13 Май 2026

Борисов се фокусира върху "кадровата банка" на ГЕРБ
13 Май 2026

Как се разказва за служител на Борисов, извършил банков обир?
12 Май 2026

Кутев: Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но по реда си
29 Апр. 2026

Новата власт се чуди да свали ли охраната от НСО на Борисов и Пеевски
25 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Борисов хвърли вината за изборния крах върху дружбата с Пеевски и ПП-ДБ
21 Апр. 2026

Бойко Борисов омекна за управление с Румен Радев
19 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

ГЕРБ отдаде подкрепата за Радев на "дигиталната мафия"
10 Апр. 2026

Борисов: Този път ГЕРБ няма да е от страната на булката
08 Апр. 2026

Съмнения за предизборни манипулации в ТикТок изнервиха Радев
08 Апр. 2026

Борисов: Нито с Пеевски, нито с Радев ще се коалирам
03 Апр. 2026

Борисов се готви за ролята на Пеевски
27 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса