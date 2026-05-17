Борисов се чувства лесна мишена без охраната си

"Нямам охрана, много съм лесен сега", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред младежкия актив на партията в Пловдив. "Ще се прибирам по светло. Управляващите направиха всичко да ме сложат на мерника. Даже искат да не влизат колите във вътрешния двор на парламента, да спират на улицата. - че да има пряка видимост. Щото сега те изчисляват как се движа. И без мен, и с мен - ще съмне", заяви Борисов.

Експремиерът обясни, че не може да е с отпаднала необходимост, тъй като е работил срещу огромни картели, срещу Хизбула и е помагал на Украйна.

"Някой много се е засилил да си изпълни ангажиментите към някои групи от обществото. И го направиха много бързо. Като главен секретар на МВР вследствие на най-големите операции срещу наркотрафика в Европа, тези, които се упражняват по моето име сега, съм получил най-високите правителствени награди на Италия, на Испания, на Франция, - искам да попитам, всичко това с "отпаднала необходимост" ли е? Да ги питам, когато дадохме ракетите за Украйна, когато разрешихме самолетите да стоят на летището в София - това отпаднала необходимост ли е?, попита още Борисов. "Опитват се сега да шикалкавят, но забравят, че 14 милиарда съм вкарал в бюджета, а те пресмятат цената на охраната. И ви казвам, че ако някой ден се случи нещо с мен, да знаете - политическо е", завърши Борисов.

