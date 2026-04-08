Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов: Този път ГЕРБ няма да е от страната на булката

Ще чакаме и ще поставяме условията, обясни тактиката си след изборите партийният лидер

Днес, 18:31
FB/Скрийншот
Не искам да се вкарвате в реториката – кой е по-лош, предупреди Борисов съпартийците си.

След изборите на 19 април Бойко Борисов няма намерение да е активната страна в политическите разговори за мнозинство и за правителство. Поне така изглежда от това, което обясни за тактиката си на своите съпартийци на предизборно мероприятие във Варна вчера.

"Не искам да се вкарвате в реториката – кой е по-лош, защото съм убеден, че в един момент пак трябва в името на държавата да се направи нещо. Просто този път ние няма да сме от страната на булката. Ние ще чакаме и ние ще поставяме условията", съветваше Борисов хората си.

Той предупреди и другите политици да не се обиждат едни други, за да не им се налага след това да се обясняват пред медиите. "Всичко това отравя и остава, както би казал Харалан Александров (социален антрополог, присъствал на събитието във Варна – бел.ред.), неприятен отенък. Пахнет, пахнет по някакъв начин", размишляваше водачът на ГЕРБ.

Борисов определи като обидна думата "сглобкаджии", която Румен Радев от ПБ редовно използва по адрес на опонентите си. И се оплака, че когато подкрепял коалиционни правителства, това "отчупваше от ГЕРБ, от нашия пиедестал, камъчета". "Ние компромиси повече няма да правим", зарече се той.

Когато се присети, че лидерът на ПП Асен Василев обещал на пловдивчани метро (Василев говореше за есбан – бел.ред.), Борисов нареди: "Я, пишете едно метро Варна-Бургас. Вместо магистрала, да се мушнем отдолу, щом така се обещава, Харалане."

"Засега сме добре, нали? Така, като гледаш, още сме с всичкия си?", попита Борисов. "Перфектни сте", чу се глас от залата. "Щом сме перфектни според теб, значи добре", заключи герберският лидер.

После се отдаде на спомени за имигрантската криза миналото десетилетие и заразправя как европейски политици искали от него да приеме имигранти, но той отказал. "Казвал съм "не", а не "йес". "Ноу", примерно. Дани Митов (зам.-шефът на ГЕРБ – бел.ред.) може да преведе, ако трябва, с акцент, той много хубаво го казва", смята Борисов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов, сглобка, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?