ПБ иска рязко да ограничи достъпа на депутатите до документи

Опозицията възнегодува срещу готвени скандални промени в правилника на НС

Днес, 00:20
ДБ и ПП алармираха с постове в социалните мрежи, че управляващите от ПБ готвят скандални промени в правилника за работа на парламента. Тази сряда предстои заседание на временната комисия за обсъждането на документа. Управляващите от ПБ все още не са публикували своите предложения.

 Най-скандалното предложение е, че управляващите се опитват да лишат депутатите от право да получават сведения и документи, да има достъп до държавни и местни органи и организации, както и до информация за задължения на държавни ведомства, общини и държавни или общински дружества. “Това е червена линия. Когато махаш правото на народния представител да иска документи и сведения, ти не „оптимизираш“ правилника. Ти криеш информация”, категоричнr са от ПП.

И ПП, и ДБ са възмутени от съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти. “Минималният срок за разглеждане на законопроект става 24 часа от разпределението, вместо 72 часа от съобщаването на народните представители. Три пъти по-малко време за четене, анализ, експертиза и реакция. Минималният срок от доклада на комисията до зала става 24 часа вместо 72 часа.  Значи доклад днес, гласуване утре. Без време за подготовка. Без нормален парламентарен процес. Законопроектите, които уреждат една и съща материя, ще могат да се гледат разделно с обикновено гласуване на комисията, вместо с квалифицирано мнозинство от 2/3. Тоест мнозинството ще може по-лесно да разделя и управлява процеса както му е удобно”, пише депутатът Стою Стоев в позиция на ПП.

“Предишното мнозинство като правеше заседания от засада за 27 секунди поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни", коментира един от лидерите на ДБ Божидар Божанов.

За да се внесе предложение за временна комисия, ще са нужни 48 депутатски подписа. Това според Божанов означава, че "ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или "Възраждане". Ще бъде премахнато задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. Отменя се ограничението, според което членове на кабинета не могат да отлагат повече от два пъти отговора на устен въпрос от парламентарния контрол, а това означава, че "ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси", смята Божанов.

"Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас", обръща се депутатът от ДБ към мнозинството.

Стою Стоев от ПП добавя още скандални предложения. “Отпада автоматичното включване в програмата за следващата седмица на вече приета, но неразгледана точка от дневния ред. С други думи — неудобна точка може просто да бъде оставена да потъне. Отпада Председателският съвет при съгласуване за включване на извънредни точки в дневния ред.  Повече власт за председателя и мнозинството. По-малко баланс. По-малко парламентаризъм. Изслушвания вече няма да могат да се предлагат за първата сряда, както няма да могат да се включват и организационни точки.  Тоест няма изслушвания, няма временни комисии, няма неудобни теми, когато опозицията може да ги постави”, изброява той.

Големи промени се предвиждат и по отношение на парламентарните питания. “Ограничават се сходни парламентарни въпроси с формулировката: „Не се допускат варианти или идентичност на обособени въпроси.“ Ако народен представител отсъства повече от веднъж, министърът ще отговаря писмено. Маха се ограничението срещу бягството на министри от въпроси. Досега можеха да отложат не повече от два пъти. Отпада задължението министрите да се явят лично в Народното събрание, ако не са отговорили на въпрос.  
Ето това е „контролът“ според тях — министърът се крие, не отговаря лично и минава с писма”, негодува Стоев.

“Когато позволяваш на министри да не се явяват лично, ти не „ускоряваш“ парламента. Ти криеш министри. Когато режеш дебата до 1, 2 или 3 минути, ти не „повишаваш ефективността“. Ти запушваш устата на опозицията. Когато съкращаваш 72 часа на 24 часа, ти не правиш по-добро законодателство. Ти правиш законодателен конвейер. Когато махаш временните комисии като реален инструмент за малцинството, ти не пазиш реда. Ти пазиш властта от проверки.И това било „връщане на парламентаризма“?Не. Това е опит парламентът да бъде превърнат в машина за гласуване. Без реален дебат. Без реален контрол. Без реална информация. Без реална възможност опозицията да си върши работата.Това прилича не на демократичен парламент, а на парламент от времето на комунизма — заседава, гласува, мълчи и не пита много. ПБ обещаваха да върнат парламентаризма. Май са имали предвид комунистическия”, завършва позицията на ПП.

 

