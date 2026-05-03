Страстите около разцепването на ПП и ДБ не стихват

Позициите са между "стига мрънкане" и "нужна е силна опозиция, защото иде еднолична власт"

Днес, 15:27
ПП-ДБ бяха заедно на изборите, но ще са отделно в 52-рото Народно събрание.
ПП-ДБ бяха заедно на изборите, но ще са отделно в 52-рото Народно събрание.

Размяната на реплики и напрежението около решението участниците в коалицията ПП-ДБ да сформират две отделни парламентарни групи, не стихват. 

С остър пост във Фейсбук депутатът от ПП и бивш зам.-председател на Народното събрание Мирослав Иванов защити решението на партията си да се отдели в самостоятелна парламентарна група от ДБ. Той пише, че ако тази стъпка се окаже правилна, тогава тези, които сега оплакват края на обединението, първи ще твърдят, че така е трябвало да стане.

"Времето ще мине и всички ще забравят тези неуморни громители на мафията и порочните модели, които от две седмици са сякаш на друга планета и напълно са забравили къде всъщност искаме да стигнем. А ние искаме да стигнем до това да живеем в нормална европейска държава. И това няма да стане с мрънкане", смята Иванов.

Той посочва, че раздялата няма да попречи на ПП и ДБ да издигнат общи кандидати за президент и за районен кмет в София, както и да работят заедно по законопроекти в парламента. "Призовавам малодушието да отстъпи пред смелостта и да се фокусираме върху важните предстоящи задачи, а не да хленчим за миналото", добавя депутатът от ПП.

Колегата му Никола Минчев, сега евродепутат, преди дни разкритикува раздялата. На фона на предстоящите президентски и местни избори опозицията задължително трябва да остане заедно, "ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната", коментира Минчев в четвъртък.

ДБ обаче твърдо смятат, че разделението е "политическа грешка и е некоректно към избирателите". Според Божидар Божанов от ДБ твърденията, че така двете групи ще имат повече предимства в Народното събрание, са "неверни, но дори да бяха верни, са анти-политически аргументи", а доводите за фундаментални различия между двете формации са "слаби, поради което се доукрасяват, изпращайки позициите на ДБ в крайности, каквито никога не сме заемали".

Той посочва като довод за единството "предстоящото формиране на еднолична власт, на която трябва да противостои силна опозиция". А общата президентска кандидатура определя като "задължителна".

