Съдът прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Обвинителният акт е върнат на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения и неясноти

28 Апр. 2026Обновена
Кирил Петков и Божидар Божанов в съдебната зала
Кирил Петков и Божидар Божанов в съдебната зала

Софийският градски съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов заради съществени процесуални нарушения, неясноти, непълнота и бланкетни обвинения. Тези нарушения водят до нарушаване правото на защита на всички страни по това дело - и на прокуратурата, и на защитата, и на частния обвинител Александър Йоловски.

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Съдебният състав посочи, че остава загадка волята на прокуратурата и какво точно твърди и иска да докаже с обвинителния акт. Обвинителният акт бе поддържан в съдебната зала от двама зам.-шефове на Софийската градска прокуратура.

В определението си за прекратяване на делото съдът посочва, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал, са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Също така не се разбира с кои свои действия Божанов е застрашил киберсигурността на държавата.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния акт също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

Съдът отмени наложените на обвиняемите мерки за неотклонение - парични гаранции от по 10 000 лв.

Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Ина Лулчева, а адвокат Даниела Доковска представлява действащия депутат от 51-вото НС и избран за народен представител и в 52-то Народно събрание Божанов. 

Това бе втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил зам.-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски днес не се яви в съда. Заради това дело бе назначена охрана за него и семейството му. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото. 

Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес вече се гледа от Софийския градски съд.

