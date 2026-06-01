За ДБ сътрудничество с ГЕРБ за президентския вот е "невъзможно"

БГНЕС Това, че сега ГЕРБ лазят по пода, не значи, че взаимодействие с тях има смисъл и е възможно, смята Божанов.

Божидар Божанов – един от лидерите на ДБ, категорично отхвърля възможността за обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори.

Водачът на ГЕРБ Бойко Борисов е споменавал, че според него единствената възможност за успешна кандидатура за вота, която да спечели срещу претендента на Румен Радев, може да дойде съвместно от неговата партия, ДБ и ПП.

В интервю пред БНР Божанов директно определи офертата на ГЕРБ за такава единна кандидатура като "невъзможна". "И само заради това, че са загубили изборите и в момента са се снишили и лазят по пода, в никакъв случай не значи, че взаимодействие с тях има смисъл и е възможно", отсече депутатът от ДБ.

Той потвърди, че въпреки раздялата на ДБ и ПП, те ще излъчат общ кандидат за президент. Божанов обаче призна, че процесът по номинация дори още не е започнал. По отношение на бившия служебен премиер Андрей Гюров, чието име често се споменава, той посочи, че Гюров все още обмисля кандидатурата си.

Що се отнася до отговорността за строежа в "Баба Алино", Божанов смята, че най-малко вина следва да се търси във варненската община. “Много институции са замесени, както винаги, и много вероятно е да са си прехвърляли топката и общината е една от тях, но е най-малко виновната. Има слепота на РДНСК, РИОСВ, кадастъра, ДАНС, прокуратурата - всичките тогава под контрола на ГЕРБ и ДПС”, заяви той.

Божанов определи случая като възможен пробив в националната сигурност и корупция на средно ниво. В тази връзка, съпредседателят на ДБ напомни за отменената екстрадиция на Олег Невзоров, собственик на фирмата, построила комплекса в Баба Алино, от шефа на ДАНС Деньо Денев, който първоначално сам е издал заповедта.