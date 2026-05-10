ДБ се обяви за "опозиция на свръхконцентрацията на власт"

Пресцентър на ДБ Лидерите на Да БГ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, заедно с колегата им от ДСБ Атанас Атанасов (отляво надясно) водиха общото национално съвещание на коалицията.

С тежки критики към кабинета и обещания да задълбочат интеграцията на коалицията си премина общото национално съвещание на "Демократична България" (ДБ) днес. Тя обединява партиите ДаБГ и ДСБ, които останаха заедно, включително с обща парламентарна група, след разпадането на обединението им с "Продължаваме промяната" след изборите.

На съвещанието беше приета декларация, в която ДБ потвърди единството си и обяви, че ще действа в парламента като "опозиция на свръхконцентрацията на власт". По-конкретно от коалицията казват, че ще се противопоставят на опитите "реформите да бъдат заменени с имитации, съдебната независимост - с кадрови сделки, социалната грижа - с популизъм, а европейската принадлежност на страната - с геополитическа мъгла и застой".

Като основна задача на управлението смятат "разграждането на модела Пеевски-Борисов" и заявяват готовност да помагат за това. А президентските избори в края на тази година определят като "стратегическа битка за бъдещето на България и за защитата на нейния европейски и демократичен път" и се ангажират да работят за издигането на "силен единен кандидат с ясен европейски профил".

Изявления

Водачът на ДСБ Атанас Атанасов обяви пред съмишлениците си, че са изправени пред "правителството на мигриралата олигархия". "Олигархията,която стоеше зад тези, които управляваха доскоро – Борисов и Пеевски, една немалка част мигрира към новия спасител", твърди той. Конкретни имена на такива "мигрирали олигарси" не посочи. Но се възмути, че кабинетът е избрал Станчо Станев за временен шеф на ДАНС – според Атанасов Радев е назначил собствения си бодигард начело на спецслужбата. Той се зарече, че ДБ няма да помага за избор на членове на Висшия съдебен съвет, ако те приличат на избрания за правосъден министър Николай Найденов.

Ивайло Мирчев от ДаБГ заяви, че ДБ е единствената дясна политическа сила, останала в парламента, и това е шанс за коалицията да бъде представител на десните хора. Но това според него минава през затягане на дисциплината в коалицията, създаване на местни организации навсякъде в страната и промяна в говоренето на десницата към хората. "Рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяна на един олигархичен модел с друг", смята той. По отношение на промените в Закона за съдебната власт, които управляващите обещаха да внесат, той каза, че търсят автора им, като изрази подозрение, че това може да е бившият главен прокурор Сотир Цацаров.

Колегата му в ДаБГ Божидар Божанов добави, че ДБ е най-дълго оцелялата дясна коалиция и не може да се твърди, че е "с отпаднала необходимост", както каза вицепремиерът на ПБ Иво Христов. По думите му, ДБ представлява "реформаторския дневен ред" в страната.

Сега фокусът на ДБ е към предстоящите частични избори в София, на които ще работят да бъде отново избран за кмет на район "Средец" доскорошният служебен министър Трайчо Трайков.