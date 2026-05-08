"Възраждане" се обяви за алтернатива на ПБ

Силно критичен към новия кабинет беше лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. От парламентарната трибуна той обяви, че правителството на Румен Радев "ще продължи всички практики, срещу които се борим – на унищожаване на българската държавност и народност".

Той напомни, че Радев е бил президент в продължение на 9 години, което според Костадинов го прави най-информираният човек в държавата, а сега казва, че тепърва ще проучва какво е положението на страната.

Костадинов на практика отрече всяка възможност за подкрепа за новите управляващи, като посочи, че националистите от "Възраждане" имат идеологически различия с тях, тъй като "искаме суверенна държава, собствена валута". Той обяви, че партията му ще показва "алтернативен модел за развитие на държавата".

Накрая обаче примирено констатира: "Глас народен, глас божи. Българският народ избра това, което имаме в залата в момента, и остава да видим резултатите."