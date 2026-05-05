Коалицията на Радев обещава готов кабинет в петък

"Прогресивна България" (ПБ) се ангажира, че в петък ще страната ще има ново редовно правителство. Това се разбра на срещата между представители на водещата парламентарна формация и президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2, където днес се провеждат политическите консултации за следващото управление.

Макар че се очаква да оглави този кабинет, експрезидентът и водач на ПБ Румен Радев не участва в срещата. В президентството коалицията беше представлявана от водача на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, придружен от заместника му Владимир Николов и депутатите Гълъб Донев и Антон Кутев.

Пред делегацията на ПБ Илияна Йотова посочи, че формацията трябва да защити силния си изборен резултат, и констатира, че избирателите са гласували за стабилно правителство и за сигурност - социална, външнополитическа и т.н.. Докато говореше, отвън се чуваше преминаването на военни самолети. Тя посочи, че ПБ разполага с възможността да направи собствено правителство, благодарение на пълното си мнозинство, което категорично ще сочи, че тази коалиция носи отговорността за държавата.

Държавният глава напомни, че страната се управлява без редовен бюджет, и отбеляза, че служебното правителство се е справило "донякъде" за защитата на най-уязвимите хора от растящите цени, но не достатъчно, и поиска да разбере плановете на мнозинството по отношение на бюджета. А също и за приоритетите във външната политика, по-конкретно как ще направи така, че България да "има силен глас сред европейските партньори, което много отдавна не ни се е случвало".

Петър Витанов обяви, че ПБ ще "сложи край на политическата криза". Като приоритетни задачи на парламента открои приемането на редица законодателни дейности, които да ограничат галопиращите цени, както и на пакет от закони, които "да възстановят справедливостта". Той неясно каза, че говори за справедливост във всичките й форми - икономическа, социална, правосъдна.

Като "скрити подводни камъни" Витанов посочи състоянието на публичните финанси, което определи като "катастрофално", както е правил и преди. Той беше категоричен, че във външната политика няма да има радикални завои. "Девет години е имал много ясни позиции президентът Радев, до които се доближават почти всички европейски лидери", смята депутатът.

По-конкретно по финансовите въпроси говори Гълъб Донев - бивш служебен премиер на Румен Радев, който също се изказа негативно за състоянието им, макар че призна, че не е информиран в дълбочина и чака отчетите на финансовото министерство. Той изтъкна като проблем покачването на бюджетния дефицит, което се дължи според него на недобре структурираната разходна част на държавния бюджет. Затова основна задача на новото управление ще бъде именно преструктурирането на разходите.

Не стана ясно в каква посока, но Донев посочи, че дефицитът расте заради социално-осигурителни и капиталови разходи. По думите му, едно от първите решения на парламента ще бъде да се постави нов лимит на държавния дълг, за да се осигурят до края на годината плащанията за пенсии и заплати.

Според Донев не върви добре и усвояването на европейските средства. Той обяви за погрешен досегашния подход, при който получаването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост е залог на провеждането на реформи. Донев смята, че тези средства са били предназначени основно за възстановяване на икономиката в периода след ковид, тоест, трябвало е да се използват за инвестиции. Той обяви, че новата власт ще търси варианти да предоговори и спаси каквото може от европейските пари.

След откритата част на срещата, представителите на ПБ разговаряха с президента и при закрити врата. Когато приключиха, Антон Кутев направи кратко изявление пред медиите, в което каза, че до петък страната ще има правителство. Основните му приоритети ще бъдат борбата с корупцията и овладяването на инфлацията. Депутатите от ПБ не проявиха желание да отговарят на въпросите на репортерите, които бяха свързани предимно с бюджета и заявките за нов дълг.

ГЕРБ обещава подкрепа за "правилни" решения и реформи

От името на ГЕРБ-СДС на "Дондуков" 2 не дойде нито един човек от ръководството на парламентарната група. Лидерът на формацията Бойко Борисов беше пратил Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян, които сега са редови депутати.

Томислав Дончев заяви, че е дошло време за тежки решения, като неговата формация би подкрепила някои от тях, ако са с реформаторски профил. И препоръча на новите управляващи да се борят с бюджетния дефицит като орежат издръжката на държавния апарат, без да засягат социалните плащания. Той обеща, че ГЕРБ-СДС ще изпълнява ролята си на опозиция така, че да подобри качеството на управлението.

В същия дух говори и Рая Назарян, която каза, че по отношение на съдебната реформа герберите ще подкрепят "всички добри и работещи решения". Въпреки подканянето на Йотова, която желаеше да разбере какво конкретно мисли опозицията за тази реформа, Назарян посочи само, че ще застанат зад решения, по които има пълен консенсус на професионалната и академична общност, както и зад обновяването на Висшия съдебен съвет (ВСС).

ДПС също е готова да помага

Водачът на движението Делян Пеевски изпрати в "Дондуков" 2 зам.-председателите на парламентарната си група Халил Летифов и Айтен Сабри, както и депутатите Атидже Алиева-Вели, Иво Цанев и Джем Ясенов. Представителите му повтаряха един след друг, че признават волята на българските граждани, които дадоха изборната победа на ПБ, въпреки че смятат, че е имало нередности по време на вота. И са готови да се държат като конструктивна опозиция, като очакват да има нормален диалог между партиите и институциите

Халил Летифов изтъкна, че ДПС осъзнава много добре посланието на гражданите и каква е силата на спечелилата коалиция, като определи това като нова реалност, която всички отчитат. Той каза, че няма смисъл да се бави встъпването на ПБ във властта, тъй като това е, което искат гражданите. Конкретно по отношение на правосъдната реформа, Летифов каза, че първо трябва да се види какво бъдещите управляващи ще предложат и тогава да се води разговор по темата.

ДБ няма да си мълчи като опозиция

От ДБ дойдоха Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ДаБГ, Атанас Атанасов и Катя Панева от ДСБ. Божидар Божанов заяви, че ДБ ще бъде конструктивна опозиция, но няма да мълчи, ако властта се отклони от мандата на гражданите за "демонтаж на модела". Той отбеляза, че тази реторика напоследък е изчезнала от думите на бъдещите управляващи, и предупреди, че "моделът ще се опита да се прегрупира". В тази връзка, Божанов призова да се приключи с обновяването на ВСС до края на тази парламентарна сесия през юни, така че да се премине към избора на главен прокурор.

Колегата му Ивайло Мирчев настоя, че не трябва да се увеличават данъците, нито таванът на държавния дълг, за което говориха днес от ПБ. Според него трябва да се държи дефицитът до 3 процента, да се съкрати администрацията и да се премахне автоматичното увеличение на бюджетните заплати, с изключение на военните. Атанас Атанасов заговори за избор на нов председател на ДАНС и повече прозрачност при разглеждането на кандидатурите за ВСС.

Илияна Йотова взе думата, за да похвали служебното правителство и конкретно финансовия министър Георги Клисурски, макар че по-рано беше отбелязала, че са се справили само "донякъде" с положението. Тя даже спомена, че е било възможно държавата да фалира. "С един много оскъден бюджет, с който нямаше и законови начини, по които да оперира с тези средства, буквално се вървеше по ръба. Не искам да произнасям думата "фалит", но това понятието беше буквално на масата всеки един ден", обяви президентът.

ПП настоява да се приключи моделът Борисов-Пеевски

ПП беше представена от лидера си Асен Василев и бившия премиер Николай Денков. От партията смятат, че мандатът на ПБ във властта е зададен на протестите миналата година и изисква да приключи начинът на управление на държавата, наложен от Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това според Асен Василев означава на първо място да бъде свалена държавната охрана на лидерите на ГЕРБ-СДС и ДПС, а след това да бъде обновен ВСС и да се избере антикорупционна комисия. Що се отнася до доходите, водещ проблем според Василев е стимулираната от войната в Иран инфлация, която трябва да се бори с изпреварващо увеличение на доходите на най-уязвимите групи, като парите за това дойдат от "спиране на течовете" от държавния бюджет. Набирането на дълг, счита той, може да се остави за есента, а ако се прави сега, както иска ПБ, трябва да е добре обосновано.

"Възраждане" отново си поиска лева

На срещата с президента не дойде лидерът на партията Костадин Костадинов. Представителите й бяха водени от Ангел Славчев, който е бивш депутат от "Възраждане". Той обвини ПБ, че ще хвърли страната в "гръцки сценарий" с дългова криза, поиска да се проведе референдум за връщане на лева като национална валута, да паднат санкциите върху Русия и да се отменят правителствените ангажименти в подкрепа на Украйна.

Йотова коментира, че винаги е подкрепяла да се провеждат референдуми, както и че се е противопоставяла на употребата на санкции, които не смята за удачна мярка. По отношение на Украйна държавният глава каза, че се надява новото правителство да изчисти позицията на България, но уточни, че независимо от всичко, страната ни трябва да е предвидим партньор.