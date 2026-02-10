Кабинетът в оставка изтегли трети заем от 150 млн. евро

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Правителството изтегли трети пореден заем за тази година. На проведен аукцион на 9 февруари са пласирани ДЦК за 150 млн. евро.

Така от началото на годината поетият от правителството нов дълг достигна 450 млн. евро. Държавата все още няма приет редовен бюджет за 2026 г. и правителството може да тегли заеми единствено за обслужване на падежиращи стари задължения.

Новата емисия са 10-годишни ДЦК, пласирани при среднопретеглена доходност от 3,84% - с 1,02% над тази на германските ценни книжа, уточнява БНБ.

Предишните две емисии, проведени през януари, бяха на двугодишни ДЦК за 150 млн. евро и пет-годиши също за 150 млн. евро.